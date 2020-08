Les 12 coups de midi : Caroline éternelle célibataire, elle révèle son homme idéal

Le 19 juillet dernier, après plusieurs participations aux "12 coups de midi" sur TF1, Antonin a été éliminé. Le jeune homme a été battu par Caroline, une jeune femme de 26 ans éprise d'écologie. Depuis son arrivée dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, la championne fait un sans-faute. Mardi 11 août, elle a participé pour la 24e fois au jeu phare de TF1. Quant à sa cagnotte, elle s'élève pour le moment à 84 800 euros. À chaque émission, l'animateur en apprend un peu plus sur la vie de la jeune candidate. Ainsi, deux de ses amis étaient virtuellement présents pour évoquer ses défauts et ses qualités. "Elle est drôle (...) Un peu timide peut-être au début", a confié son amie Manon.

Et de poursuivre : "Au niveau des défauts, il y a un peu de maladresse. Il ne faut pas trop lui confier sa carte bleue, elle risque de la bloquer. Une fois, elle a gentiment proposé d'aller chercher des sous avec la carte bleue de plusieurs personnes et malheureusement, elle a fini par bloquer la carte de Dédé (NDLR, une amie). Au lieu de s'arrêter à deux codes faux, elle a continué jusqu'au troisième". Une anecdote que Caroline n'a pas manqué de commenter. "J'étais tellement persuadée que c'était le bon code que je me suis dit que la machine allait finir par accepter", a-t-elle lâché.

"26 ans de célibat, ça suffit"

Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi" lors d'un portrait fait par Zette, la voix off de l'émission. Ainsi, le public a appris qu'elle était étudiante en transition énergétique et écoresponsable et qu'elle était originaire de Rouen. Elle a également été décrite comme une "heureuse célibattante". En effet, la championne n'a jamais été en couple. Le 9 août dernier, elle a confié à Jean-Luc Reichmann vouloir trouver l'amour. Ce dernier lui a proposé de lancer un appel pour trouver l'homme de sa vie. "Bon maintenant, il est venu le temps de la petite annonce. 26 ans de célibat, ça suffit", a-t-il lancé.

L'occasion pour Caroline de dévoiler son homme idéal. "En toute simplicité, un Kevin Mayer en brun (NDLR, un athlète français, spécialiste des épreuves combinées). Pas grand-chose", a-t-elle dit. Elle veut qu'il soit "sportif, rigolo". Et de conclure : "Qui aime bien s'amuser. Et là, on est bon".

Par Clara P