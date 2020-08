Les 12 coups de midi : Caroline favorisée par la production ? Elle livre son ressenti

Mercredi 12 août, Caroline a participé pour la 25e fois aux "12 coups de midi", émission présentée depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann. Alors que sa cagnotte s'élève à 84 850 euros, la championne en a dit plus à TV Mag sur ce qu'elle comptait faire de ses gains. "Je n'y pense pas trop encore. C'est un peu déstabilisant d'engranger autant d'argent ! Je n'en ai jamais eu à gérer de telles sommes dans ma vie. Après l'émission, je me ferai sûrement plaisir dans des voyages dont j'ai toujours rêvé comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou l'Amérique du Sud. J'ai envie d'en faire profiter ma famille et mes amis aussi", a-t-elle confié.

Dans ce même entretien, Caroline en a dit plus sur les raisons de sa participation. "J'aime bien les jeux télévisés de culture générale. Le week-end, je regarde pas mal l'émission. En me voyant répondre correctement à mes questions, mes amis m'ont encouragé à m'inscrire. Je me suis dit pourquoi pas, pour la plaisanterie. L'ambiance est bonne sur le plateau. Je ne pensais pas être sélectionnée", a-t-elle raconté.

"Il y a des questions simples et difficiles"

C'est le 19 juillet dernier que Caroline a débarqué sur le plateau des "12 coups de midi". Ce jour-là, elle était parvenue à battre Antonin, maître de midi à ce moment-là. Depuis, la jeune femme fait un sans-faute. Nos confrères de TV Mag ont voulu savoir si elle se sentait favorisée par la production. "Je n'ai pas l'impression. C'est très variable. Il y a des questions simples et difficiles. Le curseur est différent en fonction des candidats. J'essaye de faire du mieux que je peux pour ne pas tomber dans les pièges, surtout lors des duels. Même si j'ai la chance de ne pas être top souvent choisie, quand je le suis, je prends mon temps pour y répondre", a-t-elle répondu.

