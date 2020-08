Les 12 coups de midi - Caroline : pourquoi les critiques sur son physique ne l'atteignent pas

C'est un parcours sans-faute que réalise Caroline dans "Les 12 coups de midi". Le 19 juillet dernier, cette étudiante de 26 ans - décrite par Zette comme une "célibattante" - a détrôné Antonin de sa place de maître de midi. Depuis, elle enchaîne les victoires dans l'émission présentée depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann. Vendredi 14 août, elle a participé pour la 27e fois au jeu phare de TF1. Quant à sa cagnotte, elle ne cesse d'augmenter. À ce stade du jeu, elle s'élève à 85 400 euros.

Dans une interview qu'elle a accordée à Femme Actuelle, Caroline s'est confiée sur son parcours dans "Les 12 coups de midi", livrant son ressenti lorsqu'elle a débarqué sur le plateau de l'émission, le 19 juillet dernier. "La première émission, c'était le plus fou parce que je me retrouve en coup fatal et c'était déjà incroyable pour moi. Ce n'était pas facile d'arriver jusqu'à cette étape, mais ça s'est très bien passé. Au début, j'avais du mal à réaliser. J'étais sur un petit nuage. C'était que du bonheur et à chaque émission, je ressentais la même émotion" a-t-elle dit.

Des critiques sur les réseaux

Dans ce même entretien, Caroline a parlé de Jean-Luc Reichmann, révélant comment l'animateur est "en vrai". "On n'a pas beaucoup le temps d'échanger hors du tournage, mais il a toujours un mot sympa pour nous. Pendant l'émission, il est vraiment très bienveillant avec tout le monde. C'est l'élément central de l'émission, alors sans lui, ce ne serait pas pareil. Il n'y aurait pas la même ambiance", a-t-elle dit.

Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Caroline est la cible de critiques sur son physique. En effet, des internautes lui reprochent de ne pas être assez féminine. "Honnêtement, je ne les regarde pas et je ne m'en soucie pas", a-t-elle réagi. Et de poursuivre : "J'entends des choses qui se disent à droite à gauche. Je regarde uniquement les commentaires gentils, parce qu'ils valent vraiment la peine, mais tout le reste, je n'y prête pas attention", a-t-elle répondu.

