Les 12 coups de midi - Caroline : pourquoi ses amies refusent de lui prêter leurs voitures

Le 28 juin dernier, "Les 12 coups de midi" a fêté ses dix ans de diffusion sur TF1. Pour fêter cet anniversaire, la production a organisé une semaine spéciale "le combat des maîtres" durant laquelle Jean-Luc Reichmann a retrouvé les plus grands champions de l'émission. Parmi eux, Eric, le maître incontesté du programme qui a détrôné Christian Quesada de sa première place au classement des meilleurs joueurs. Si le Breton n'a pas remporté la compétition diffusée le 4 juillet dernier sur TF1, il est parvenu à pulvériser le nombre de participations, avec 199 apparitions au total. Il a finalement été éliminé le 19 juin dernier par un dénommé Colas, analyste financier de 28 ans. Ce dernier a concouru une semaine dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, avant d'être battu par Antonin.

Avec 19 participations, Antonin a rythmé pendant plusieurs semaines la diffusion des "12 coups de midi". Son aventure s'est arrêtée le 19 juillet dernier, lorsque Caroline l'a éliminé lors du Coup fatal. "Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Je me suis battu jusqu'au bout. Elle était très forte, concentrée et calme, alors que certains perdent leurs moyens à cette étape du jeu. Je n'étais pas forcément préparé à mon départ. Je n'ai pas fait un discours très développé. C'est le jeu. Être resté aussi longtemps, c'était inespéré !" confiait-il à Télé-Loisirs.

"Je ne conduis pas souvent"

Caroline est donc l'actuel maître de midi des "12 coups de midi" sur TF1. Vendredi 24 juillet, elle a participé pour la sixième fois à l'émission de Jean-Luc Reichmann. Comme à chaque début d'émission, l'animateur de 59 ans lui a demandé comment elle se sentait. "Ça va super ! Toujours un petit peu de temps pour se rendre compte de tout ça. Je profite", a-t-elle répondu. Il a ensuite voulu savoir quels étaient ses défauts et ses qualités. L'occasion pour la jeune étudiante de livrer une anecdote.

"Je suis très maladroite. Il y a beaucoup d'exemples, mais si je pouvais n'en retenir qu'un, ce serait les voitures. Je ne conduis pas souvent, mes copines ne veulent plus me prêter leurs voitures, parce que j'ai eu quelques accrochages... Il y a eu, entre autres, la voiture de ma colocataire que j'ai un peu accrochée dans un parking. Au moins, quand on part en vacances, et qu'on loue une voiture, je suis tranquille. Je ne conduis pas", a-t-elle raconté. Quant à ses qualités, Caroline a confié qu'elle était "un peu le clown de service". "Je mets l'ambiance dans les soirées", a-t-elle conclu.

Par Clara P