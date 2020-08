Les 12 coups de midi - Caroline : que compte-t-elle faire de ses cadeaux ?

Caroline a éliminé Antonin le 19 juillet dernier dans "Les 12 coups de midi" devenant ainsi le nouveau maître du jeu. Et la jeune étudiante de 26 ans impressionne. Depuis ses débuts dans le divertissement de TF1, elle se dévoile un peu plus chaque jour. Elle a d’abord révélé être une "éternelle célibattante" puis a confié à quoi ressemblait son homme idéal, "sportif" et "rigolo". Caroline a même reçu des propositions suite à la sa participation au jeu, mais "rien de sérieux, rien de concluant". Une chose est sûre, elle est en train de marquer le programme. À ce jour, sa cagnotte avoisine les 200 000 euros. Lundi 24 août, elle s’élevait à 185 778 euros. Et ça n'est visiblement pas près de s’arrêter. Avec la découverte de l’étoile mystérieuse, elle a reçu de nombreux cadeaux. Que va-t-elle en faire ?

De quoi combler ses proches

Jeudi 20 août, Caroline a découvert la fameuse étoile mystérieuse. En plus de voir sa cagnotte s’accroître considérablement, elle a reçu beaucoup de cadeaux. "Il y a tellement de choses que c’est vrai que c’est assez dingue", confie la jeune femme. Parmi les cadeaux, des voitures dont une Mustang. "La grosse décapotable, je pense que papa et maman ont jeté leur dévolu dessus", explique Caroline à Jean-Luc Reichmann. De son côté, elle gardera la Mini Cooper. La candidate pense aussi à son frère Nathan, grand soutien tout au long de l’émission. "Comme il aime bien les jeux vidéo et sa copine aussi, je pense qu’on devrait peut-être pouvoir s’arranger avec ce qu’il y a dans l’étoile", explique Caroline.

La championne du jeu n’oublie pas son amie et colocataire Pauline avec laquelle elle s’est inscrite à l’émission. Et cette dernière a une idée bien précise de ce qu’elle aimerait. Caroline le raconte à Jean-Luc Reichmann : "Quand je lui ai donné la liste des cadeaux, elle m’a dit : 'Déjà le lave-vaisselle, on l’avait repéré' et elle m’a dit 'Ohlala ça c’est génial un robot aspirateur !' Donc là pour l’appart on va être bien".

Par Valentine V.