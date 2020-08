Les 12 coups de midi : Caroline se dévoile enfant sur Instagram

Le 19 juillet dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi". La jeune femme de 26 ans est devenue le nouveau maître de midi de l'émission après avoir battu Antonin, celui qui détenait le titre à ce moment-là. Depuis, l'étudiante fait un sans-faute dans l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Lundi 17 août, elle a participé pour la 30e fois au programme. Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 86 000 euros. Pour le moment, la championne n'a pas découvert la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Mais elle ne devrait plus tarder à y parvenir.

Le 30 juillet dernier, TV Mag a dévoilé une interview inédite de Caroline dans laquelle la jeune femme est revenue sur son parcours dans "Les 12 coups de midi". Elle a aussi accepté d'en dire plus sur sa vie personnelle en répondant à la question suivante : "Où avez-vous grandi ?" "Je vis depuis un an à Paris, mais j'ai grandi dans une petite fille, Les Andelys, dans l'Eure. J'ai fait toutes mes études à Rouen, j'y ai passé en tout huit ans. Avec un passage, au milieu, par la Guyane. Mon papa, également ingénieur, est parti travailler au centre spatial où sont tirées les fusées Ariane. Ce fut quatre belles années, j'en garde des bons souvenirs", répondait-elle.

De rares clichés sur Instagram

Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Caroline a présenté quelques membres de sa famille. À cause du coronavirus et des mesures sanitaires, ces derniers n'ont pas pu être physiquement présents sur le plateau. Ainsi, Jean-Luc Reichmann a fait leur connaissance par écrans interposés. Récemment, c'est Nathan - le frère de Caroline - qui a fait une apparition dans l'émission. Dans une interview à Femme Actuelle, la championne a fait savoir qu'elle a pu compter sur son soutien pour booster sa culture générale. "On s'est amusés à faire des petits quiz avec un chronomètre. Je me suis entraînée comme ça", confiait-elle.

Sur sa page Instagram, Caroline partage des moments de son quotidien. Bien avant sa participation aux "12 coups de midi", la jeune femme a dévoilé plusieurs photos d'enfance. Sur l'une d'entre elles, elle apparaît complice avec sa maman. Un cliché en noir et blanc qu'elle avait spécialement dévoilé pour la fête des Mères (voir ci-dessous).

Par Clara P