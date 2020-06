Les 12 coups de midi - Colas : des questions jugées trop "faciles" par Twitter

Fin de parcours pour Eric. Lors de sa 199e participation, le Breton a été éliminé par Colas, un jeune homme originaire de Caen. En répondant mal à une question, l'ancien champion l'a affronté en duel. Malheureusement pour lui, le nouveau maître de midi a bien répondu, ce qui a provoqué son élimination. En plus d'avoir eu un très bel hommage de la part de Jean-Luc Reichmann, Eric a tenu à adresser quelques mots à son successeur lors de son départ. "Je lui souhaite vraiment un très bel avenir et un très beau parcours dans ce jeu", déclarait-il.

Depuis plusieurs jours, les téléspectateurs en apprennent davantage sur Colas. Analyste financier de 28 ans, il n'est plus un coeur à prendre. En effet, le champion est en couple avec une certaine Andréa, dont le visage n'a pas encore dévoilé dans "Les 12 coups de midi". Mais ça ne devrait plus tarder : en effet, Jean-Luc Reichmann a confié lors d'une émission que la production organiserait une visioconférence avec elle. En attendant, Colas en a dit plus sur l'activité professionnelle de sa compagne. "Elle travaille dans la traduction et là, elle se lance à son compte", confiait-il.

Des questions "niveau CP", lâche un internaute

Mercredi 24 juin, Colas a participé pour la sixième fois aux "12 coups de midi". À ce stade du jeu, sa cagnotte s'élève à 23 500 euros. À peine une semaine après son arrivée dans le jeu, le jeune homme est déjà la cible de critiques sur son comportement que certains internautes jugent "prétentieux".

Comme pour Eric, le nouveau maître de midi doit aussi faire face à des rumeurs de tricherie. En effet, les questions qui lui sont posées seraient d'un niveau "trop faciles". Ainsi, il serait favorisé par la production. "Colas est un faux champion, vu les questions niveau CP", a posté un internaute sur Twitter. "Les questions du coup de maître sont honteusement faciles !!!" a poursuivi un autre. Des suspicions auxquelles TF1 n'a jamais répondu, pas même lorsqu'Eric était maître de midi.

#les12coupsdemidi certains disaient que Eric était coincé, pas souriant, favorisé par la production etc..et pour Colas on dit quoi ? Parce que sérieusement les questions du coup de maître sont honteusement faciles !!!!!! — Nadine (@nadchris34) June 24, 2020

Colas est un faux champion vu les questions niveau cp #Les12CoupsDeMidi — GoraSun (@maissadsl) June 24, 2020

On en parle des questions trop facile pour Colas en coup fatal ??? #Les12CoupsDeMidi — Rayanne le Kakiné (@pouvoirforlala) June 24, 2020

L'opération renflouage de cagnotte pour Colas est lancée. #Les12CoupsDeMidi — dan romandini (@DanRomandini) June 24, 2020

Par Clara P