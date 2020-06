Les 12 coups de midi : Colas éliminé, le nouveau maître de midi déjà plébiscité sur Twitter

Le 19 juin dernier, lors de sa 199e participation, Eric a été éliminé après avoir défié Colas, un nouveau candidat dans "Les 12 coups de midi". En répondant correctement à une question qui lui a été posée par Jean-Luc Reichmann, le jeune homme de 28 ans a propulsé le plus grand maître de midi de tous les temps vers la sortie. Ce dernier n'est pas parti les mains vides, puisqu'il est reparti avec une cagnotte de plus de 900 000 euros. Sur les réseaux sociaux, l'animateur n'a pas manqué de saluer son parcours dans l'émission. "Restez tel que vous êtes, droit et robuste, comme vous l'êtes avec votre jolie famille... Désormais, vous faites partie de la nôtre", postait-il sur Instagram.

Colas est donc devenu le nouveau maître de midi des "12 coups de midi". Analyste financier originaire de Caen, le jeune homme partage sa vie avec Andréa, sa compagne. Cette dernière l'a soutenu dans sa recherche de l'étoile mystérieuse. Ce jeudi 25 juin, lors de sa septième participation au jeu phare de TF1, Colas a réitéré leur envie de découvrir l'étoile mystérieuse. "Andréa, c'est vraiment le cerveau de nous deux, elle travaille dur. J'ai peut-être une bonne idée sur cette étoile, si j'y arrive", a-t-il dit.

Twitter déjà conquis par Antonin

Malheureusement, l'aventure s'est terminée pour Colas. En effet, il a été défié par Jérôme, nouveau candidat des "12 coups de midi". En répondant mal à une question sur Madonna, le maître de midi a été éliminé. "On a passé de très, très bons moments. Vous resterez à tout jamais l'homme qui a fait tomber Eric, le Breton. Merci à vous. Vous avez été un super candidat", lui a confié Jean-Luc Reichmann sur le plateau. "C'était vraiment sympa d'être là, une semaine ensemble. Je remercie tout le monde, c'était agréable de découvrir comment vous travaillez", lui a-t-il répondu.

Si Jérôme a fait tomber le maître de midi, ce n'est pas lui qui a pris sa place. En effet, il a peu de temps après connu le même sort que Colas. Le nouveau maître de midi s'appelle Antonin, un jeune homme de 20 ans originaire de Picardie. Il est étudiant à Sciences Po. Son premier passage dans l'émission a déjà été marqué par un coup de maître. Sa cagnotte s'élève à 5 000 euros. À noter que le jeune homme est déjà plébiscité sur Twitter. "Il est souriant, sympa... Bravo !" a posté un internaute. "Il a l'air cool et semble ne pas avoir la grosse tête comme Colas ou même Eric", a poursuivi un autre.

