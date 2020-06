Les 12 coups de midi : Colas en couple, qui est sa compagne Andréa ?

En novembre dernier - un mois après l'élimination de Paul des "12 coups de midi - Eric a débarqué sur le plateau du jeu de TF1. Au fil du temps, il a enchaîné les victoires et les records. En avril dernier, il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission en le reléguant à la troisième place du classement. Quelques jours plus tard, le Breton a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada. Il ne lui restait alors qu'un seul objectif à réaliser, celui de détrôner l'ancien champion de sa place de numéro un.

Le 13 juin dernier, Eric y est parvenu, devenant le plus grand maître de midi de tous les temps. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de le féliciter pour son parcours. "En 199 émissions, vous avez toujours été élégant avec toutes nos équipes et votre régularité, votre résistance ont fait la différence. Bravo à vous Eric d'avoir résisté à toute cette pression mentale, physique et médiatique. Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l'êtes avec votre jolie famille... Désormais, vous faites partie de la nôtre", postait-il.

Une compagne elle aussi dans la finance ?

Eric a été battu par Colas, un analyste financier de 28 ans qui a participé pour la quatrième fois aux "12 coups de midi" lundi 22 juin. Alors que sa cagnotte s'élève à 3 500 euros, le nouveau maître de midi s'est confié sur la réaction que ses proches ont eue après sa victoire contre Eric. "C'était la surprise surtout le fait qu'Eric soit parti parce que tout le monde le connaissait un petit peu, le regardait. C'était un peu le maître de midi extrêmement fort. Donc très surpris, en plus que ce soit moi qui l'ai éliminé", a-t-il dit. Et sa compagne Andréa ? "Elle était plus contente que moi", a-t-il lâché.

Il faut dire que cette dernière est à fond derrière lui, comme Colas l'a révélé. "Elle est directement partie à la recherche de l'étoile. Elle m'a dit : 'Les indices, qu'est-ce que c'est ?' et là, je pense qu'elle est en train de pianoter", a-t-il continué. Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir plus sur sa compagne. Que fait-elle dans la vie ? "Elle travaille dans la traduction et là, elle se lance à son compte", a répondu le candidat. L'animateur lui a indiqué qu'ils essaieront de l'avoir en visioconférence dans les prochains jours.

Par Clara P