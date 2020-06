Les 12 coups de midi : Colas, qui est le candidat qui a détrôné Eric ?

En mai dernier, une rumeur a fait son apparition sur la Toile. Elle concernait Eric des "12 coups de midi". En effet, il a été dit que le champion allait être éliminé ce vendredi 19 juin. Un bruit de couloir qui s'est avéré exact. En effet, le Breton a été éliminé lors de sa 199e participation. "Vous êtes une belle personne, vous avez toujours été le plus juste possible. Vous avez une belle famille, continuez à prôner les valeurs de famille (...) Vous êtes humble (...) C'est ce qui a fait votre succès jusque-là. Vous êtes un exemple pour beaucoup de Français", s'est exclamé Jean-Luc Reichmann sur le plateau de l'émission.

Eric a débarqué dans "Les 12 coups de midi" en novembre dernier, soit un mois après l'élimination de Paul. Tout au long de son parcours, il a enchaîné les victoires et les records. En avril dernier, il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission, le reléguant à la deuxième marche du podium. Dans la foulée, le Breton a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada avant de le détrôner de sa première place de recordman du jeu. Un objectif qu'il s'était fixé depuis longtemps, dès sa 100e participation.

Un nouveau maître de midi

Peu de temps avant l'élimination d'Eric dans "Les 12 coups de midi", l'identité de son supposé adversaire avait été révélée. Le prénom de Reynald avait alors été donné. En réalité, il ne s'agissait pas de lui. Bien qu'il faisait partie des candidats en lice ce vendredi 19 juin, il a été éliminé lors d'un duel. C'est Colas qui a fait tomber Eric à l'issue d'une question sur le thème des "produits laitiers" sur laquelle le champion a échoué. En répondant correctement à la question du duel qui l'opposait au Breton, Colas a éliminé Eric de la course.

Lors de son arrivée sur le plateau des "12 coups de midi", Zette l'a présenté comme le "spécialiste du sauté de crevettes cumin gingembre cola". Eco-responsable, "il achète en vrac, utilise des bouteilles rechargeables et ne voyage qu'en train", a-t-elle poursuivi. À 28 ans, Colas est analyste financier. "On analyse un peu les chefs d'entreprise, on essaie de les aider dans leurs opérations", a-t-il précisé. Il n'est plus un coeur à prendre. En effet, il est en couple avec Andréa, "la soeur de la femme de son meilleur ami". Enfin, l'été dernier, Colas a fait avec un ami l'ascension du Mont-Blanc. Une expérience qu'il a racontée à Jean-Luc Reichmann. "On a fait ça en deux jours (...) Ça s'est très bien passé, on était heureux d'avoir fait ça".

Par Clara P