Les 12 coups de midi : comment Eric a-t-il pu rejoindre le plateau et où loge-t-il ?

Après deux mois de confinement qu'il a passé dans la maison natale de son grand-père dans l'Yonne avec sa famille, Jean-Luc Reichmann a retrouvé le plateau des "12 coups de midi" à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lundi 11 mai. Dans une vidéo qu'il a partagée sur sa page Instagram, l'animateur a dévoilé les premières images du retour de l'émission. Il a aussi partagé ses retrouvailles avec Eric, l'actuel champion du jeu télévisé. Ce dernier n'a pas fait d'apparition sur TF1 depuis le 28 avril dernier, date à laquelle le dernier inédit des "12 coups de midi" a été diffusé par la chaîne.

Afin de respecter scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation sociale, les conditions de tournage des "12 coups de midi" ont été totalement repensées. Ainsi, aucun public n'est présent. Les pupitres ont été espacés pour les différents candidats. L'équipe a été réduite à moitié et "tout le monde porte des masques et dispose de gel hydroalcoolique", a confié Jean-Luc Reichmann dans une interview au Parisien. Dans une autre vidéo sur Instagram, il a filmé ce qu'il se passe en coulisses. L'occasion de voir les membres de son équipe "hyper masqués". Et de préciser : "Moi je n'ai pas de masque. Je suis le seul à ne pas en avoir".

Une "dérogation spéciale" pour Eric

Ce mardi 12 mai, TF1 diffuse le premier inédit des "12 coups de midi" depuis la fin du confinement. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Eric, l'actuel champion qui enchaîne les victoires et bat des records depuis son arrivée dans le jeu, en novembre dernier. Mais comment ce père de famille a-t-il pu rejoindre Paris en partant de Bretagne - région dont il est originaire - et ce pendant le confinement ?

"Nous avons obtenu une dérogation spéciale pour permettre à notre maître de midi, Eric, de venir de Bretagne et d'être physiquement avec nous", a révélé Jean-Luc Reichmann au Parisien. L'animateur en a ensuite dit plus sur le lieu où loge le champion pour la suite des enregistrements. "On lui a trouvé un logement à côté du studio", a-t-il continué.

