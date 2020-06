Les 12 coups de midi : comment Jean-Luc Reichmann vit le tournage des inédits

Avec l'annonce du confinement le 16 mars dernier par Emmanuel Macron pour limiter la propagation du coronavirus, la grille des programmes de plusieurs chaînes de télévision a été bousculée. C'est le cas de TF1, pour laquelle l'émission "Les 12 coups de midi" n'a pas pu se poursuivre après la diffusion du stock total des inédits. Pendant plusieurs jours, les téléspectateurs ont pu revivre l'incroyable parcours de Paul, ancien maître de midi emblématique du programme.

Le 11 mai dernier, date officielle du déconfinement, Jean-Luc Reichmann a fait son retour sur le plateau des "12 coups de midi" pour l'enregistrement de nouveaux épisodes. Sur Instagram, il a dévoilé les toutes premières images de cette "nouvelle formule" du jeu phare de TF1, sans public. "Nous allons respecter TOUS les gestes barrières", disait-il. Sur place, il a retrouvé Eric, l'actuel champion qui pourrait prochainement détrôné Christian Quesada en se hissant à la première place du classement des meilleurs maîtres de midi.

Un rythme plus intense

Avec la reprise du tournage des "12 coups de midi" dans des conditions particulières, Jean-Luc Reichmann et les équipes ont dû s'adapter. "Nous avons repris les enregistrements dans un inconfort total, mais si l'on ne s'adapte pas, on disparait. C'est la règle", a-t-il confié dans une interview à Télé 7 Jours

De plus, l'enregistrement de ces nouveaux épisodes demande à l'animateur un investissement plus poussé, comme il l'a expliqué à nos confrères. "Il faut injecter beaucoup d'énergie. Je dois vraiment rester concentré, sachant que, le lundi 11 mai, nous avons tourné de 9h du matin à minuit, pour mettre en boîte cinq émissions et en livrer une toute nouvelle dès 10h le mardi 12 !"

Par Clara P