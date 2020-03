Les 12 Coups de Midi : critiqué, Jean-Luc Reichmann fait une mise au point sur Twitter

Les nouvelles restrictions sanitaires sont strictes : les regroupements de personnes sont désormais interdits. Ainsi, pour éviter tout contact entre les personnes contaminées ou non par le coronavirus, nombreuses sont les émissions télévisées à être temporairement à l'arrêt. Seules les émissions ayant été tournées et montées à l'avance peuvent encore espérer être diffusées sur petit écran.



C'est notamment le cas de l'émission "Les 12 Coups de Midi" qui continue d'accompagner les Français chaque jour, durant leur pause déjeuner. Très actif sur Instagram, le présentateur du programme, Jean-Luc Reichmann vient d'ailleurs d'adresser un petit mot à ses abonnés, qui ne sont autres que les fans du célèbre jeu : "Surtout, essayez de rester bien chez vous, parce que là, ça va commencer à devenir difficile" a-t-il écrit avec bienveillance.

Attaqué, Jean-Luc Reichmann défend son émission sur Twitter

Un message qui n'a visiblement pas du tout plu à un internaute. Furieux de voir l'ancien présentateur de l'émission "Les Z'Amours", donner des conseils alors qu'il s'affiche quotidiennement sur TF1, cet internaute n'a pas manqué de lui faire savoir sa façon de penser : "Vous ne sortez pas, mais tous les midis vous allez travailler à TF1 !!!!! Faites ce que je dis pas ce que je fais !!!!".



De quoi agacer légèrement Jean-Luc Reichmann qui s'est empressé de lui répondre : "Ce sont des émissions enregistrées !!!... je pense que ça se voit non ? En plus c’est écrit sur votre télé". Difficile de faire plus clair.

Vous ne sortez pas mais tout les midis vous allez travailler à TF1 !!!!!

Faites ce que je dis pas ce que je fais !!!! — Djidane (@Djidane_Gone) March 23, 2020

Par E.S.