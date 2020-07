Les 12 coups de midi - Damien : cette heureuse nouvelle qu'il a apprise pendant sa participation

Le 29 juin dernier, Jean-Luc Reichmann a démarré une semaine spéciale aux commandes des "12 coups de midi". En effet, l'émission fête ses dix ans sur TF1. Pour l'occasion, la production a convié les plus grands maîtres de midi du programme pour une semaine de compétition. Chaque jour, un duel oppose quatre candidats. Le/la gagnante décroche sa place pour la grande finale du samedi 4 juillet diffusée sur TF1. À ce stade de la compétition, quatre d'entre eux se sont qualifiés pour cette ultime étape, à savoir Hakim, Timothée, Alexandre et Paul.

Cette programmation un peu particulière a permis aux téléspectateurs des "12 coups de midi" de retrouver les champions les plus marquants du programme. Ainsi, mercredi 1er juillet, c'est Paul qui a fait son retour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Il est le troisième plus grand maître de midi au classement, derrière Christian Quesada et Eric. Ce dernier est LE recordman de l'émission.

L'hommage à un membre du staff

Ce vendredi 3 juillet, quatre autres candidats s'affrontent dans "Les 12 coups de midi, le combat des maîtres". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver, entre autres, Damien. Ce dernier a participé à l'émission en 2016. Il avait été éliminé lors de sa 26e participation au jeu phare de TF1. Sa cagnotte s'élevait à 111 402 euros.

En 2018, lors de son retour pour "Le combat de Maîtres", il s'était confié dans une interview à Télé-Loisirs, notamment sur ce qu'il a fait de ses gains. "Ils nous ont permis de construire une chambre pour notre petit garçon, puisque nous n'en avions qu'une dans notre maison. J'ai racheté aussi une balançoire, je l'avais promis, et j'ai fait des cadeaux à ma famille", disait-il. Pendant sa participation, Damien a appris une heureuse nouvelle, comme il l'a fait savoir dans la suite de l'entretien. "J'avais appris que ma femme était enceinte de mon second petit garçon pendant l'émission. On l'a prénommé Yohann, en référence à l'accompagnateur qui est à nos côtés pendant les tournages", confiait-il.

Par Clara P