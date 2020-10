Les 12 coups de midi : deuxième étoile mystérieuse pour Léo, à combien s'élève sa cagnotte ?

Le 31 août dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Léo, nouveau maître de midi dans "Les 12 coups de midi". Depuis, le jeune étudiant enchaîne les victoires dans l'émission. Pour sa 36e participation au jeu phare de TF1 ce lundi 5 octobre, Léo a obtenu le soutien de sa petite soeur Juliette et de sa maman pour la suite de son parcours. Ces dernières ont été présentes dès le début de son apparition dans le programme, tout comme le papa du champion.

Le 2 septembre dernier, il lui avait exprimé toute sa fierté. "C'est toujours important de voir son fils réussir comme ça", disait-il. Léo a aussi pu compter sur sa bande de potes, "Les Astuces", notamment sur Quentin. Léo avait raconté leur rencontre à Jean-Luc Reichmann. "On s'est rencontrés au collège, mais on n'était pas vraiment potes. On se connaissait, on discutait, mais sans plus. Après au lycée, pendant trois ans, on a vraiment été extrêmement potes, on était meilleurs amis", confiait-il.

Une deuxième voiture à son palmarès

Ce lundi 5 octobre, l'enjeu était de taille pour Léo. En effet, il ne lui restait que cinq cases à trouver pour remporter la deuxième étoile mystérieuse de son parcours dans "Les 12 coups de midi". À la toute fin de l'émission, le jeune champion a fait une proposition à Jean-Luc Reichmann sur l'identité de la personnalité à trouver. Et en citant Thomas Pesquet, ce dernier a visé juste ! "Il a ce petit coup de chance en plus ! On n'y croyait pas énormément", a confié Jean-Luc Reichmann.

En plus d'avoir remporté les cadeaux de la vitrine - dont une nouvelle voiture - Léo a vu sa cagnotte grimper. À ce stade, il est à la tête d'une cagnotte de 173 045 euros de gains et de cadeaux. Avec cette somme, Léo veut réaliser l'un de ses rêves : celui s'assister à un tournoi du Grand Chelem pour voir jouer Roger Federer, dont il est un "gros fan". "Je vais certainement m'offrir une place pour Wimbledon l'année prochaine, s'il participe, s'il n'est pas blessé et s'il ne prend pas sa retraite d'ici là", confiait-il le 23 septembre dernier.

