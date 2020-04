Les 12 coups de midi en rediffusion : Quand les inédits feront-ils leur retour ?

Depuis le mois de novembre, les téléspectateurs suivent le parcours d'Eric, l'actuel maître de midi des "12 coups de midi". Le Breton a débarqué dans l'émission un mois après l'élimination de Paul. Et ce n'est pas tout. Quelques semaines après l'avoir dépassé en termes de gains, l'actuel champion l'a détroné de sa deuxième place au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission. Ainsi, Paul a été relégué à la troisième marche du podium. Quant à Christian Quesada, il est toujours le plus grand champion du jeu phare de TF1. Mais lundi 27 avril, Eric a fait mieux que lui niveau cagnotte. Un nouveau record salué par Jean-Luc Reichmann, l'animateur du programme depuis 2010.

Cependant, Eric doit encore enchaîner les victoires pour espérer détrôner Christian Quesada de sa première place. Il lui reste ainsi une trentaine de participations à avoir pour y parvenir. Mais avec la crise du coronavirus, le tournage des "12 coups de midi" a été chamboulé. Mardi 28 avril, les téléspectateurs ont vu Eric pour la dernière fois. En effet, n'ayant plus d'épisodes inédits en stock, TF1 a décidé dès le lendemain de rediffuser d'anciens numéros. Mercredi 29 avril, Paul a fait son retour à une "date anniversaire". En effet, il s'agissait de sa première apparition sur le plateau des "12 coups de midi", en 2019.

Un format d'émission à repenser

Qu'en est-il pour la suite ? Invité mercredi 29 avril dans "Les Grandes Gueules" sur RMC, Jean-Luc Reichmann en a dit plus sur l'avenir des "12 coups de midi", notamment sur une potentielle date de reprise des tournages. "On a tenu à garder le respect des mesures sanitaires jusqu'au 11 mai et on ne tourne pas. Normalement - je touche du bois - on devrait retourner le 11 mai (...) On a failli recommencer un petit peu avant, mais on a voulu par respect pour tout le monde ne pas enfreindre les propositions gouvernementales pour le sanitaire. Et aujourd'hui, si l'on a la chance de retourner le 11 mai, cela nous permettra de tourner alors avec l'espace réglementaire de deux ou trois mètres entre les candidats", a-t-il confié.

Jean-Luc Reichmann a précisé qu'il n'y aura "aucun public". Quant à la date de retour de l'émission sur TF1, ce n'est pas pour tout de suite, du moins avec la présence d'un public. "Si on anticipe un peu, il n'y aura pas d'émission en public avant la rentrée, il faut être lucide là-dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les précautions, on va essayer de faire des allers et retours chez les candidats, peut-être en les accompagnant, de se dire comment se comporte la famille chez eux. C'est à nous de réinventer la vie qui avec ce confinement", a-t-il poursuivi.

Par Clara P