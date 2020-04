Les 12 coups de midi : EnjoyPhoenix agacée par certains indices pour la découvrir

Tous les jours dans l'émission les 12 coups de midi, le maître du jeu doit trouver qui se cache derrière l'Étoile Mystérieuse. Ce mardi 21 avril, Eric qui enchaîne les victoires depuis novembre dernier a battu un nouveau record. Il a pris la seconde place du classement des plus grands champions de l'histoire du jeu, avec une cagnotte de plus de 778 000 euros.

Et ce mardi, le dessinateur en bâtiment de 40 ans devait trouver qui se cachait derrière la fameuse étoile. Après plusieurs jours de recherche, le joueur a finalement reconnu EnjoyPhoenix.

Des incides qu'elle ne comprend pas

L'influenceuse Marie Lopez qui a fait réagir avec sa vidéo politique, a appris qu'elle se cachait derrière l'Étoile Mystérieuse. C'est pourquoi elle a décidé de suivre l'émission et voir si Éric arrivait à la démasquer. Étonnée d'apprendre qu'elle valait "34 000 balles", la jeune femme a été agacée par certains indices présentés à Éric. On y voyait alors un téléphone portable, un tapis de yoga, une souris, une manette de jeu ou encore des frites. Alors que certains indices sont assez clairs puisqu'ils font référence à son métier d'influenceuse, la Youtubeuse n'a pas compris les autres qui selon elle, ne lui correspondent pas. En story sur son compte Instagram, elle s'est confiée à ses abonnés, assez perplexe "Je ne suis pas du tout là, je ne comprends pas…Par contre respectez-moi la prochaine fois les gars, tmtc hein".

Par J.F.