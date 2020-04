Les 12 coups de midi : Eric absent au travail, comment sa direction a réagi à sa participation

En octobre dernier, Paul a été éliminé des "12 coups de midi" après avoir enchaîné les victoires pendant plusieurs mois. Si Jean-Luc Reichmann a noué des liens très forts avec le jeune étudiant, il a fait connaissance avec un nouveau maître de midi qui, à son tour, fait un sans-faute dans le jeu phare de TF1. Il s'agit d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne qui a franchi une nouvelle étape dans son parcours mardi 21 avril. En effet, il a dépassé Paul au classement des meilleurs champions de l'émission, le détrônant de sa deuxième place. Il lui reste encore du chemin pour faire mieux que Christian Quesada, le recordman des "12 coups de midi".

En attendant de peut-être le voir à la première marche du podium, Eric s'est confié sur son parcours dans une interview accordée à Gala. S'il a confié avoir eu Paul au téléphone avant son sacre, il a révélé comment il s'est préparé pour la compétition. "Je n'ai pas fait d'entraînement spécifique avant. C'est quand j'ai commencé à revenir en tant que maître de midi que je me suis dit que j'avais quelques lacunes dans certains domaines et donc, je me suis préparé quelques thèmes de travail, en histoire, en géographie, en littérature ou encore en peinture. Ça m'a permis de combler quelques vides", a-t-il dit.

Son salaire maintenu ?

Avant de se lancer dans l'aventure des "12 coups de midi" sur TF1, Eric exerçait le métier de dessinateur-projeteur en bâtiment. Dans le même entretien, il a révélé à nos confrères comment il a pu participer à l'émission sans perdre son travail. "J'ai pris des congés sans solde. D'ailleurs, j'ai reçu mon bulletin de salaire et c'est à peu près la moitié que ce que j'ai d'habitude", a-t-il confié. Quant à la réaction de sa direction sur sa participation, elle a été très positive. "Je n'ai eu aucun souci avec ma direction. Au contraire, ils sont plutôt bienveillants de ce côté-là", a-t-il poursuivi.

Par Clara P