Les 12 coups de midi : Eric bientôt de retour sur TF1 pour un prime spécial

En octobre 2019, Paul était éliminé des " 12 coups de midi" sur TF1. Un mois après son départ, un nouveau champion avait pris place dans la compétition. Il s'agissait d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Tout au long de son parcours dans le jeu, il a enchaîné les victoires et les records. En avril dernier, il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission, le reléguant à la deuxième place du podium. Un peu plus tard, il a fait mieux que Christian Quesada en termes de gains. Il ne lui restait plus qu'à le battre en nombre de participations. Un objectif qu'il a atteint le 13 juin dernier, devenant le plus grand maître de midi de tous les temps.

Eric a été éliminé le 19 juin dernier lors d'un duel l'opposant à un autre candidat des "12 coups de midi". Si son départ avait fait réagir la Toile, il n'était pas reparti les mains vides. En effet, sa cagnotte s'élèvait à 921 316 euros (de gains et de cadeaux). À noter qu'Eric est actuellement le deuxième plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France en matière de gains, derrière une candidate prénommée Marie qui avait gagné un million d'euros dans l'émission "Qui veut gagner des millions ?" en 2004.

Le retour de six anciens champions

Six mois après son élimination des "12 coups de midi", Eric s'apprête à faire son retour dans l'émission pour un numéro spécial baptisé "Les 12 coups de Noël". En plus de retrouver le champion numéro 1, Jean-Luc Reichmann reverra aussi Paul, Timothée, Xavier, Hakim et Caroline. Ces derniers seront répartis en deux équipes. À noter que cette soirée a été organisée au profit des Restos du coeur.

Deux personnalités seront présentes lors de ce duel d'anciens maîtres de de l'émission, à savoir Patrick Bruel et Michèle Laroque. Ils sont tous les deux connus pour leur engagement en faveur des "Restos du coeur", eux qui ont déjà participé au célèbre spectacle des "Enfoirés". De nombreux autres invités seront de la partie, notamment Gims. Une soirée à ne pas louper sur TF1 le 24 décembre prochain.

