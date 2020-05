Les 12 coups de midi - Eric : cagnotte, participations... Où en est-il dans le jeu ?

C'est une situation inédite que la production des "12 coups de midi" a vécu avec la crise du coronavirus. Le 28 avril dernier, TF1 a diffusé le dernier inédit de l'émission, n'ayant plus de nouveaux épisodes en stock avec le confinement. Au lendemain de cette diffusion, les téléspectateurs ont pu redécouvrir les premiers pas de Paul dans le jeu.

Après deux mois sans tourner, Jean-Luc Reichmann a fait son retour sur le plateau des "12 coups de midi" lundi 11 mai, date à laquelle le déconfinement a été décidé par le gouvernement. Sur Instagram, il a partagé les premières images du retour de l'émission, mais également ses retrouvailles avec Eric, l'actuel champion. "Je me sens très bien. J'ai pris toutes les précautions pour venir. Me voilà ici et je suis très heureux", dit-il dans la vidéo.

Encore 34 participations pour...

C'est en novembre dernier que les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Eric. Ce dernier a débarqué dans "Les 12 coups de midi" un mois après l'élimination de Paul. Le 21 avril dernier, le Breton a battu le record détenu par le jeune étudiant en nombre de participations à l'émission. Ainsi, l'actuel champion a atteint la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours après - le 27 avril précisément - Eric a réalisé un nouveau record. En effet, il a battu Christian Quesada en termes de gains.

Ce mardi 12 mai, Eric fait son retour dans "Les 12 coups de midi" après le tournage de cinq inédits la veille. Où en est-il à ce stade de la compétition ? Il comptabilise 160 participations. Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 811 744 euros. Pour détrôner Christian Quesada de sa première place au classement des meilleurs maîtres de midi, le Breton doit encore participer 34 fois à l'émission. Pour rappel, Christian Quesada a participé 193 fois au programme.

Par Clara P