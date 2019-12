Les 12 coups de midi - Eric : ce fantasme dont se sert la production pour l'aider

Le 10 octobre dernier, Paul a été éliminé des "12 coups de midi" sur TF1. Avec 153 participations à l'émission et une cagnotte de plus de 600 000 euros, le jeune champion s'est hissé à la deuxième place des meilleurs maîtres de midi du programme derrière Christian Quesada.

Depuis plusieurs semaines, un autre candidat suit le même parcours. Il s'agit d'Éric, un père de famille originaire de Bretagne. Sur le plateau, il peut compter sur la présence de sa femme Stéphanie avec laquelle il vit une belle histoire d'amour depuis 26 ans. De leur union sont nées deux filles, Candice et Justice. "Il y a quelques semaines, Candice est partie avec des camarades de classe présenter une charte de l'environnement devant le Parlement européen", confiait-il à Jean-Luc Reichmann quelques jours avant le réveillon de Noël.

Un selfie "raté" à chaque émission

Jeudi 26 décembre 2019, Éric a participé pour la 36e fois aux "12 coups de midi". Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 162 811 euros. Jean-Luc Reichmann a profité de cette nouvelle participation pour faire une mise au point avec le candidat sur le traditionnel selfie immortalisé à chaque début d'émission. "À chaque fois, il y a Julien qui est au magnéto et qui me dit : 'C'est rigolo, le Breton il ne regarde jamais la bonne caméra quand on fait le selfie'", a-t-il dit (voir photos ci-dessous). "C'est un peu l'histoire de ma vie, je regarde toujours là où il ne faut pas", lui a répondu Éric.

La production a finalement trouvé "le moyen idéal" pour qu'il regarde (enfin) la bonne caméra. "On s'est permis de mettre juste dessous une photo de Scarlett Johansson (...) parce qu'on n'a jamais le bon regard avec vous. Maintenant, vous allez regarder Scarlett Johansson, vous savez où regarder", a continué l'animateur. "Je n'y résiste pas", a renchéri le champion de TF1 pour qui l'actrice américaine représente "un rêve". "Un fantasme, c'est ça... dans votre bouche on sent le respect pour votre femme", a réagi Jean-Luc Reichmann. Depuis, Eric ne rate plus aucun selfie (voir dernière photo ci-dessous) !

Par Clara P