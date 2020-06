Les 12 coups de midi - Eric : ce record de Christian Quesada qu’il n’a pas réussi à battre

En novembre dernier, dans "Les 12 coups de midi", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Le candidat a débarqué sur le plateau du jeu quelques semaines après l'élimination de Paul, l'un des plus grands maîtres de midi de l'émission. En effet, il était parvenu à se hisser à la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi. Mais son record a été battu par Eric en avril dernier. En effet, ce dernier lui est passé devant. Et ce n'est pas le seul record qu'il a battu lors de son parcours sur TF1.

Après avoir fait mieux que Christian Quesada en termes de gains, Eric l'a détrôné de sa première place au classement des meilleurs maîtres de midi. Un record qu'il a réalisé le 13 juin dernier et pour lequel Jean-Luc Reichmann l'a félicité sur le plateau des "12 coups de midi". "C'est officiel (...) Eric devient le plus grand maître de midi de tous les temps ! C'est la folie ! Je vais me permettre de prendre mon téléphone portable pour filmer ce qui se passe. Grande joie ici (...) Extraordinaire moment d'émotion, que nous partageons avec vous. On est tellement heureux pour vous et votre famille", disait-il.

L'avantage de Christian Quesada sur Eric

Ce vendredi 19 juin, lors de sa 199e participation aux "12 coups de midi", Eric a été éliminé. Il repart avec une cagnotte s'élevant à 921 316 euros. En mars dernier, il s'était confié sur ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je vais déménager ou agrandir la maison, offrir quelques voyages à ma famille et surtout assurer les études de mes filles. C'est l'essentiel pour moi", expliquait-il à Télé Star.

Si Eric a dépassé Christian Quesada au classement des meilleurs maîtres de midi, il reste un record qu'il n'a pas réussi à battre. S'il a fait mieux que lui en remportant 7 étoiles contre 6, il ne l'a pas battu en nombre de coups de maîtres. En effet, comme l'indique le classement des meilleurs champions de l'émission sur la page Wikipédia des "12 coups de midi", Eric en a gagné 62, soit deux de moins que Christian Quesada, qui reste en tête avec 64 coups de maîtres. Pour rappel, un candidat réalise un coup de maître lorsqu'il a répondu correctement aux cinq questions qui lui sont posées à la toute fin d'émission.

