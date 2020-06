Les 12 coups de midi : Eric cible de critiques, il réagit

Eric, candidat des 12 coups de midi, est en passe de réaliser un exploit, celui de détrôner Christian Quesada, plus grand champion du jeu en nombre de participation. Mais alors qu’il ne cesse de faire ses preuves depuis sa première apparition dans le jeu en novembre dernier, Eric est régulièrement la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Auprès de nos confrères du Parisien, le père de famille breton s’est confié sur ces commentaires négatifs le concernant : "L'anonymat permet à certains de se lâcher... On en prend plein la figure sans rien demander à personne. Ça c'est dur à gérer". Des comportements qui diffèrent avec ceux auxquels il a droit dans la rue : "Dans la rue, tous les gens sont bienveillants".

Les internautes très critiques envers le champion

En participant au jeu de TF1, Eric était conscient que ses faits et gestes allaient être scrutés et commentés. Il l’avait d’ailleurs confié à Gala récemment : "Je suis arrivé à un âge où je suis assez conscient de l'image que je renvoie, donc je savais que je n'allais pas plaire à tout le monde et ça ne m'a pas surpris non plus de voir que certains me jugeaient plus sur mon attitude que sur mon comportement réel. Ces critiques affectent plutôt ma famille. Moi personnellement, ça ne me touche pas. Ce qui me fait un peu de peine, c'est quand on m'accuse de tricher, qu'on me soupçonne d'apprendre les réponses par cœur avant, ce genre de trucs, ou qu'il y a quelque chose d'écrit sur mon écran".

Par Alexia Felix