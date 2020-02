Les 12 coups de midi - Eric : Comment l'émission l'a rapproché de sa famille

Dimanche 23 février, les fidèles des "12 coups de midi" ont retrouvé Jean-Luc Reichmann pour un nouveau numéro de l'émission sur TF1. L'occasion également pour les téléspectateurs d'assister à un nouveau sacre d'Éric, le maître de midi indétrônable du jeu télévisé. En effet, ce père de famille de 46 ans a trouvé une nouvelle Étoile, ce qui a considérablement fait grimper sa cagnotte. Sur sa page Instagram, l'animateur a tenu à saluer cette nouvelle victoire. "INCROYABLE !! En seulement 11 jours, Éric Le Breton découvre une nouvelle Étoile à Midi. Il s'agissait d'Elton John. Sa cagnotte s'élève désormais à 538 063 euros. Mais où s'arrêtera-t-il ?!" a -t-il posté.

Actuellement en quatrième position du classement des meilleurs maîtres de midi des "12 coups de midi", Éric pourrait bientôt se hisser dans le top 3 et dépasser Véronique, actuellement à cette place. Pour Télé-Loisirs, le champion a livré son ressenti à l'approche de cette consécration, lui qui comptabilise pour le moment 95 participations à l'émission. "En nombre de participations, j'ai dépassé de très grands noms du jeu, comme Hakim, Romain et Xavier. Ils m'ont toujours servi de repères et je suis extrêmement fier d'être à leur niveau (...) Je vais essayer d'atteindre la 100e participation et de détrôner, amicalement bien sûr, Véronique pour grimper sur le podium. Intégrer le trio de tête serait une consécration pour moi", a-t-il dit.

Un candidat plus à l'aise dans le jeu

Éric a confié dans cette même interview qu'il se sentait "un peu plus à l'aise chaque jour" sur le plateau des "12 coups de midi", bien qu'il soit "très tendu" pendant les émissions. D'ailleurs, il s'est déjà confié sur sa famille, notamment sur le décès de son père. "Le fait de parler de ma famille, c'est quelque chose que j'ai fini par accepter. Ça m'a permis de dire des choses à ma mère ou à ma soeur que je n'aurais peut-être pas dites en temps normal. Je parle très peu de mon père en privé. Curieusement, j'étais plus à l'aise de le faire devant des millions de personnes. Je suis arrivé à un âge où je peux l'évoquer sans que ce soit un drame", a-t-il confié. À noter que pour se hisser à la première place du classement des grands gagnants des "12 coups de midi", Éric devra détrôner Paul, puis Christian Quesada, le recordman de l'émission.

Par Non Stop People TV