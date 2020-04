Les 12 coups de midi : Eric confiné, pourquoi il s'inquiète pour sa femme

Il est l'un des plus grands maîtres des "12 coups de midi". Mardi 21 avril, Eric a dépassé Paul au classement des meilleurs champions de l'émission. En effet, il a détrôné le jeune étudiant en se plaçant directement à la deuxième marche du podium. Cependant, il lui reste encore du chemin pour espérer battre Christian Quesada, le recordman du jeu phare diffusé sur TF1. Tout au long de son parcours, le Breton a pu compter sur le soutien de sa femme et de leurs deux filles, Candice et Justine. C'est d'ailleurs son aînée qui l'a poussé à s'inscrire à l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann depuis 2010.

"Ça faisait des années qu'on m'encourageait à m'inscrire à une émission de culture. C'est ma grande fille, Candice, qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit : 'Tu devrais t'inscrire aux '12 coups de midi'. Elle est cultivée et aime bien me poser des questions. Ça va des questions dans les Apéricubes aux émissions de culture générale qui passent à la télévision", a-t-il confié dans une interview accordée au magazine Gala.

"Elle n'est pas à l'abri"

Alors que l'avenir des "12 coups de midi" reste incertain après le 28 avril, Eric respecte le confinement, comme des millions de Français. Une mesure instaurée le 17 mars dernier par Emmanuel Macron et que la population doit respecter jusqu'au 11 mai prochain. Si le champion le vit en famille, il s'inquiète pour sa femme. En effet, cette dernière travaille tous les jours à l'hôpital de Lorient où elle exerce en tant que secrétaire médicale. Elle est donc en première ligne face au coronavirus.

Une situation difficile à vivre pour l'ensemble de la famille, comme l'a expliqué Eric à Gala en mars dernier. "Elle continue d'aller au travail dans des conditions un peu difficiles qui sont celles des hôpitaux, où on manque cruellement de moyens pour protéger l'ensemble du personnel. Même si elle est dans un service un peu à l'écart des zones stratégiques, il peut y avoir des contaminations. Elle n'est pas à l'abri. Elle y va toujours avec une certaine angoisse".

