Les 12 coups de midi : Eric de retour dans l'émission après son élimination ?

Le 13 juin dernier, les téléspectateurs ont été témoins du nouveau record réalisé par Eric dans "Les 12 coups de midi". Après avoir détrôné Paul de sa deuxième place au classement des meilleurs maîtres de midi et avoir dépassé Christian Quesada en termes de gains, le Breton est devenu le plus grand champion de tous les temps. En effet, il s'est hissé à la première place du classement, devant Christian Quesada, ex-recordman de l'émission sur TF1.

"C'est une grande satisfaction. D'autant que la première place n'était pas très bien occupée", a-t-il confié dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Et de poursuivre : "Ça m'a fait doublement plaisir de passer devant. Plusieurs fois, j'ai eu peur de rater la dernière marche et d'échouer à quelques victoires... Mais finalement, tout s'est bien passé. Rien n'est jamais acquis dans ce jeu. On peut très bien s'effondrer, même sur une question facile".

Un anniversaire spécial ?

À en croire les dernières rumeurs, Eric devrait être éliminé des "12 coups de midi" ce vendredi 19 juin. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le 29 mai dernier un spécialiste de la télévision citée par le magazine Sud Info. De plus, l'identité de celui qui aurait réussi à le battre lors d'un duel a été révélée par la page YouTube "Chasseur d'étoile". Il s'agirait d'un jeune homme prénommé Reynald, étudiant infirmier âgé de 21 ans. Une révélation que l'administrateur de la page YouTube a pu faire via le témoignage de quelques spectateurs qui auraient assisté au tournage en visioconférence.

Mais malgré son élimination, Eric pourrait faire son retour dans "Les 12 coups de midi". En effet, la production préparerait une émission spéciale pour fêter les dix ans du programme. Pour rappel, il est présenté depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Pour marquer le coup, des anciens champions emblématiques du jeu feront leur retour sur le plateau, dont Eric, comme l'a indiqué la page "Chasseur d'étoile" dans la vidéo ci-dessous. "Pour les vrais fans d'Eric, n'ayez crainte. Ils ont fait une spéciale pour les dix ans des '12 coups de midi' où vous pourrez gagner une grosse somme. Il y aura Paul, Eric et pas mal d'autres maîtres de midi".

Par Clara P