Les 12 coups de midi : Eric dépasse Christian Quesada en termes de gains

Le 21 novembre dernier, les téléspectateurs des "12 coups de midi" ont fait la connaissance d'un nouveau candidat, Eric. Il a débarqué dans l'émission de Jean-Luc Reichmann quelques semaines après l'élimination de Paul. Et depuis, il enchaîne les victoires dans le jeu phare de TF1. La semaine dernière, il a battu le record de Paul, le dépassant au classement des meilleurs maîtres de midi du programme.

Ainsi, il est passé de la troisième à la deuxième place. Un objectif qu'il s'était fixé, comme il l'avait confié à Télé Star. "Je prends les émissions les unes après les autres. Je vise son record (NDLR, celui de Paul), mais sans pour autant me mettre une pression démentielle", disait-il. Après son sacre, Eric a reçu un coup de téléphone de la part de Paul. "Il m'a prodigué beaucoup de conseils et d'encouragements. Il a été très bienveillant. Et ça m'a fait chaud au coeur. On s'apprécie beaucoup", confiait-il à Télé-Loisirs.

Un record absolu de gains

Dimanche 26 avril, Eric a participé pour la 158e fois aux "12 coups de midi". Et le Breton a passé le cap des 800 000 euros de gains. Ce lundi 27 avril, il a réalisé un nouveau record. En effet, il a battu Christian Quesada en termes de gains, remportant à ce stade de la compétition 810 244 euros. Pour rappel, Christian Quesada était reparti avec 809 392 euros en janvier 2017, date à laquelle il a été éliminé du jeu après six mois de compétition.

Mais attention : si Eric a fait mieux que Christian Quesada niveau cagnotte, il ne l'a pas encore détrôné de sa première place au classement des meilleurs maîtres de midi. Pour y parvenir, il faut qu'il comptabilise plus de participations que lui. Ainsi, le Breton doit encore participer 35 fois à l'émission pour atteindre la première place du podium. Pour rappel, Christian Quesada a participé 193 fois au programme.

