Les 12 coups de midi : Eric détrône Christian Quedasa, son nouveau record célébré sur Twitter

Le 21 novembre dernier, un peu plus d'un mois après l'élimination de Paul, Eric a débarqué dans "Les 12 coups de midi", l'émission présentée depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Au fil du temps, le candidat a enchaîné les victoires et les records. En plus d'avoir détrôné Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission, il a également fait mieux que Christian Quesada en termes de gains. Malgré les critiques qu'il a pu avoir, notamment sur un supposé favoritisme de la part de la la production, Eric est parvenu à se faire une place dans le coeur des téléspectateurs, qui suivent son parcours chaque jour sur TF1.

Pendant l'émission, Eric a pu compter sur le soutien de sa femme et de leurs deux filles, Candice et Justine. Pendant le confinement - mesure inédite instaurée par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus - le candidat avait exprimé son inquiétude vis-à-vis de sa famille. En effet, sa femme était en première ligne contre la maladie. Elle est secrétaire médicale dans un hôpital de Lorient. "Elle continue d'aller travailler dans des conditions un peu difficiles qui sont celles des hôpitaux, où on manque cruellement de moyens pour protéger l'ensemble du personnel (...) Elle n'est pas à l'abri", confiait-il à Gala.

"C'est la folie !"

Avec le déconfinement, Eric a pu retrouver le studio d'enregistrement des "12 coups de midi". Et malgré l'absence du public, le candidat a poursuivi son parcours sans-faute dans l'émission. Ce samedi 13 juin, il a battu un record qui était très attendu par les fidèles du programme et les équipes de Jean-Luc Reichmann. En effet, il a détrôné Christian Quesada à la première place du classement des meilleurs maîtres de midi. "C'est officiel (...) Eric devient le plus grands maîtres de midi de tous les temps ! C'est la folie ! Je vais me permettre de prendre mon téléphone portable pour filmer ce qui se passe. Grande joie ici (...) Extraordinaire moment d'émotion, que nous partageons avec vous. On est tellement heureux pour vous et pour votre famille", s'est exclamé Jean-Luc Reichmann.

Eric a réagi à son tour. "J'ai attendu ce moment depuis longtemps, depuis que j'ai dépassé Paul, j'y pense. Là, on y arrive, une grande émotion et un grand soulagement. Maintenant, ce n'est que du bonus. Je voudrais avoir une pensée pour mes enfants d'abord. Et puis pour mon épouse qui m'a soutenu pendant toute la durée des émissions, qui a assuré le travail ingrat à la maison, je la remercie". Sur Twitter aussi, l'effervescence est de mise (voir les tweets ci-dessous).

#Les12CoupsDeMidi

C'est fait : le record du nombre de victoires pour un candidat est tombé. Et Quesada n'est donc plus le plus grand champion du jeu diffusé 7 jour sur 7 sur TF1. pic.twitter.com/Lq0AvCYvNW — François & Pascal (@Leblogtvnews) June 13, 2020

Ce fameux jour est enfin arrivé: Christian n'est plus premier au classement de #Les12CoupsDeMidi



Bravo champion ! pic.twitter.com/UTTsUnDctn — Matth (@Flydon85) June 13, 2020

Éric devient à présent le plus grand maître de l'émission #Les12CoupsDeMidi avec 194 participations ! pic.twitter.com/I3UHcfI1Fn — Florian (@Florian_set) June 13, 2020

Eric devient le plus grand maître de midi ! #Les12CoupsDeMidi



Jean-Luc Reichmann et TF1 : pic.twitter.com/lafCTKEmyt — Caroline ~ Valentin (@REMS_NADEUGE) June 13, 2020

Félicitation à Éric qui devient le plus grand champion de l’histoire des #Les12CoupsDeMidi. Un parcours qu’il doit uniquement à sa grande culture et à sa mémoire. N’en déplaise à la minorité un peu trop bruyante qui tente désespérément de nous faire croire qu’il est aidé. — (@Napoli10G) June 13, 2020

Un grand bravo à Éric qui devient le plus grand maître de Midi #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/3EhKgyaPWt — Olivier Doudet (@Olivier_Doudet) June 13, 2020

Par Clara P