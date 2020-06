Les 12 coups de midi : Eric éliminé, à combien s'élève sa cagnotte ?

En octobre dernier, Paul était éliminé des "12 coups de midi" sur TF1. Un mois après son départ, un nouveau champion a pris place dans la compétition. Il s'agit d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Depuis, le champion enchaîne les victoires et les records. En avril dernier, il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission, le reléguant à la deuxième place du podium. Un peu plus tard, il a fait mieux que Christian Quesada en termes de gains. Il ne lui restait plus qu'à le battre en nombre de participations. Un objectif qu'Eric a atteint le 13 juin dernier, devenant le plus grand maître de midi de tous les temps.

"C'est une grande satisfaction. D'autant que la première place n'était pas très bien occupée. Ça m'a fait doublement plaisir de passer devant. Plusieurs fois, j'ai eu peur de rater la dernière marche et d'échouer à quelques victoires... Mais finalement, tout s'est bien passé. Rien n'est jamais acquis dans ce jeu. On peut très bien s'effondrer, même sur une question facile", confiait-il à Télé-Loisirs.

Une cagnotte qui s'élève à...

Eric a été éliminé ce vendredi 19 juin lors d'un duel l'opposant à un autre candidat des "12 coups de midi". En mai dernier, des rumeurs avaient laissé entendre que le champion allait quitter le plateau de l'émission. Si son départ a fait réagir la Toile, il n'est pas reparti les mains vides. En effet, sa cagnotte s'élève à 921 316 euros (de gains et de cadeaux).

À noter qu'Eric est actuellement le deuxième plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France en matière de gains, derrière une candidate prénommée Marie qui avait gagné un million d'euros dans l'émission "Qui veut gagner des millions ?" en 2004.

