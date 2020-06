Les 12 coups de midi : Eric éliminé, le très bel hommage de Jean-Luc Reichmann

En novembre dernier, un mois après l'élimination de Paul, Eric débarquait sur le plateau des "12 coups de midi" sur TF1. Au fil de son parcours, le Breton a enchaîné les victoires, mais aussi les records. Le premier qu'il a réalisé remonte au mois d'avril dernier, lorsqu'il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission, le reléguant à la seconde marche du podium. Quelques jours après, Eric faisait mieux que Christian Quesada en termes de gains. Pour rappel, lors de son départ en janvier 2017, l'ex-candidat était reparti avec un chèque de 809 392 euros.

Il ne restait qu'un seul objectif à atteindre pour Eric, et ce dernier n'avait pas manqué d'en parler dans les médias. "Ce qui m'intéresse, c'est la première place. J'aimerais bien non pas effacer le premier nom, mais le reléguer à la deuxième place. Je ne me soucis pas de lui. Son destin ne m'appartient pas. Je vois juste la place qu'il occupe (...) Il sera impossible à effacer. Mais qu'il ne soit plus à la première place, ce serait pour moi une bonne chose", disait-il à Télé-Loisirs.

Fin de partie pour Eric

Le 13 juin dernier, Eric a détrôné Christian Quesada de sa première place au classement des meilleurs maîtres de midi, devenant le plus grand champion des "12 coups de midi". "J'ai attendu ce moment depuis longtemps, depuis que j'ai dépassé Paul, j'y pense (...) Maintenant, ce n'est du bonus", disait-il. Mais très vite, des rumeurs ont laissé entendre que le champion allait quitter la compétition. Une rumeur qui s'est avérée exacte.

En effet, Eric a été éliminé ce vendredi 19 juin, lors de sa 199e participation au programme phare de TF1. Après être passé au rouge, il a pris en duel Colas, un jeune homme de 28 ans, qui a répondu correctement à la question posée par Jean-Luc Reichmann. Eric est donc éliminé des "12 coups de midi". "Ce n'est pas possible ! C'est extraordinaire. Colas fait tomber Eric aujourd'hui ! Vous êtes une belle personne, vous avez toujours été le plus juste possible. Vous avez une belle famille, continuez à prôner les valeurs de la famille, à défendre l'image de la famille (...) Vous êtes humble (...) C'est ce qui a fait votre succès jusque-là. Vous êtes un exemple pour beaucoup de Français", a lancé l'animateur. "J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Ça restera comme un moment unique qui m'accompagnera dans ma vie pendant longtemps", a répondu le Breton. Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de réagir.

Éric est éliminé weshhhh j’y crois pas #Les12CoupsDeMidi — Winnie. (@WinsMF) June 19, 2020

Bravo a eric super candidat #Les12CoupsDeMidi — vincent df (@vince763) June 19, 2020

Bravo à Éric pour son parcours exemplaire ! Il restera pour moi un des meilleurs maitre de midi ! Tellement sympa et humble !

Bonne route et encore félicitation à lui #Les12CoupsDeMidi — (@contreattaque08) June 19, 2020

Bravo Eric vous allez me manquer j'suis au bout de ma vie @JL_Reichmann #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/OZCx1xfkyM — Sikorski valerie (@sikorskivalerie) June 19, 2020

Par Clara P