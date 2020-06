Les 12 coups de midi : Éric en larmes après une surprise de Zette

C'était le scénario que de nombreux téléspectateurs redoutaient. Éric, plus grand champion des 12 coups de midi s'est fait détrôner ce vendredi 19 juin. Après 199 participations et plus de 921 000 euros de gains, il devient le plus grand maître de midi du jeu, passant devant Christian Quesada. Et évidemment, Éric n'allait pas partir par la petite porte, au moment de quitter le plateau après sept mois de présence quotidienne, le Breton de 45 ans a déclaré : "Je n'aime pas trop les chiffres impairs mais il faudra faire avec", avant d'adresser un mot à Colas, son successeur qui agace déjà les internautes : "Je note que les histoires se ressemblent un peu parce que je suis arrivé un petit peu au débotté, un petit peu par hasard et lui aussi, je lui souhaite vraiment un très bel avenir et un très beau parcours dans ce jeu".

"Vous allez tous me manquer"

Jean-Luc Reichmann a tenu à lui adresser un dernier mot : "Nous avons la joie, le plaisir et l’immense fierté, avec TF1 et EndemolShine que je représente depuis plusieurs années, de vous offrir ce chèque qui vous appartient maintenant de 921.316 euros de gains et de cadeaux, il est pour vous ! Ma Zette prépare toujours un petit quelque chose et il n’y a qu’elle qui sait faire ça, c’est pour ça qu’on l’aime. Je ne sais pas ce dont il s’agit mais écoutez, c’est pour vous".

La voix off a dévoilé la chanson écrite spécialement pour Éric. "Presque 200 participations ça s’appelle un héros de maison. Nous le regrettons déjà, lui il était la gentillesse (…) Eric vous allez nous manquer, on n'a pas fini de vous aimer !" Une chanson qui n'a pas laissé Éric insensible puisque le maître de midi a versé quelques larmes avant de conclure : "Elle sait combien on l’aime beaucoup mes filles, mon épouse et moi et je suis vraiment très ému en ce moment. Vous allez tous me manquer, et voilà, ça se termine comme ça, c’est la vie."

