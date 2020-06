Les 12 coups de midi - Eric : lassitude, fatigue... Son analyse sur son élimination

En mai dernier, une rumeur a fait son apparition sur la Toile. Elle concernait Eric, le candidat des "12 coups de midi" sur TF1. Il a été révélé que le Breton allait être éliminé ce vendredi 19 juin. Un bruit de couloir qui s'est révélé exact. En effet, le nouveau recordman de l'émission a perdu lors d'un duel qui l'a opposé à Colas, le nouveau maître de midi de l'émission. Si Jean-Luc Reichmman a eu des mots très touchants à l'égard d'Eric sur le plateau de l'émission, il lui a aussi rendu un très bel hommage sur Instagram.

"Eric, vous avez perdu aujourd'hui, mais vous pouvez être fier de vous !! Vous êtes désormais l'homme à battre, mais vous pouvez effectivement être fier de votre parcours, de votre rigueur dans le jeu et surtout, d'être devenu le numéro un sur le podium des meilleurs Maîtres de midi. En 199 émissions, vous avez toujours été élégant avec toutes nos équipes et votre régularité, votre assiduité, votre assiduité, votre résistance ont fait la différence", a-t-il posté en légende d'un cliché sur lequel il prend la pose avec l'ancien maître de midi.

"Une part de soulagement..."

Si des rumeurs ont laissé entendre qu'Eric aurait fait exprès de perdre, le principal intéressé a livré sa propre analyse sur son élimination. Pour rappel, il s'est retrouvé en duel après avoir mal répondu à une question portant sur la cuisine. Un thème avec lequel il n'est pas particulièrement à l'aise. "C'est un domaine que je maîtrise peu, c'est ce qui pourrait expliquer ma chute", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "J'avais une part de soulagement dans le fait de perdre. J'avais atteint mon objectif principal. Je me suis peut-être un peu démobilisé, je suis arrivé à un stade où la lassitude et la fatigue intellectuelle ont pris le pas sur la motivation".

Depuis, Eric relativise. Oui, il a été éliminé des "12 coups de midi", mais l'émission lui a beaucoup apporté. "Pendant deux ou trois jours, c'est un peu compliqué à accepter. Maintenant, je me sens bien et je ne retiens que les points positifs qui ont émaillé mon parcours : ces débuts inattendus, ces belles rencontres avec d'autres maîtres de midi, les fois où j'aurais pu chuter... Il faut une part de chance dans l'émission et je pense que j'en ai eue", a-t-il dit.

Par Clara P