Les 12 coups de midi - Eric : l'identité de celui qui l'aurait éliminé dévoilée ?

En novembre dernier, dans "Les 12 coups de midi", les téléspectateurs faisaient la connaissance d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Ce dernier a fait son arrivée dans le jeu phare de TF1 un mois après l'élimination de Paul. Et au fil des émissions, le champion a enchaîné les victoires et les records. En effet, après avoir détrôné Paul de sa deuxième place au classement des meilleurs maîtres de midi, Eric a fait mieux que Christian Quesada en termes de gains. Son objectif était alors clair : le détrôner de sa place de recordman de l'émission.

"Ce qui m'intéresse, c'est la première place. J'aimerais bien non pas effacer le premier nom, mais le reléguer à la deuxième place. Je ne me soucis pas de lui. Son destin ne m'appartient pas. Je vois juste la place qu'il occupe. Ce serait dommage qu'une telle émission garde comme premier un tel personnage, si toutefois les faits avérés sont exacts (depuis Christian Quesada a été condamné ndlr). Il sera impossible à effacer. Mais qu'il ne soit plus à la première place, ce serait pour moi une bonne chose", disait-il à Télé-Loisirs.

L'identité de son adversaire connue ?

Samedi 13 juin, Eric est parvenu à prendre la première place au classement des meilleurs maîtres de midi, reléguant Christian Quesada à la seconde place du podium. Un nouveau record salué par Jean-Luc Reichmann sur le plateau des "12 coups de midi". "C'est officiel ! (...) Eric devient le plus grand maître de midi de tous les temps ! C'est la folie ! (...) Extraordinaire moment d'émotion, que nous partageons avec vous. On est tellement heureux pour vous et votre famille", s'exclamait-il.

Le 29 mai dernier, un spécialiste de la télévision cité par le magazine Sud Info a affirmé que le parcours d'Eric dans "Les 12 coups de midi" s'était terminé, avançant même la date à laquelle son élimination sera diffusée à la télévision. "Fini les rumeurs, Eric le champion des '12 coups de midi' sera éliminé le vendredi 19 juin lors de sa 199e participation", a-t-il dit dans un tweet. Quelques jours plus tard, la page YouTube "Chasseur d'étoile" a révélé l'identité de celui qui aurait réussi à battre le champion en duel. Il s'agirait d'un jeune homme prénommé Reynald, étudiant infirmier âgé de 21 ans. Eric aurait perdu face à lui sur une question portant sur "les produits laitiers". Une révélation que l'administrateur de la page YouTube a pu faire via le témoignage de quelques spectateurs qui auraient assisté au tournage en visioconférence.

Par Clara P