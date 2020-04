Les 12 coups de midi - Eric papa : ce projet qu'il veut concrétiser pour ses filles

Après l'élimination de Paul survenue en octobre dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'un nouveau candidat prénommé Eric et qui, depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", enchaîne les victoires. Mardi 21 avril, ce père de famille originaire de la Bretagne a réalisé un nouveau record en dépassant Paul dans le classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission. Ainsi, il se trouve à la deuxième place du podium devant Paul donc, mais derrière Christian Quesada. Ce dernier est toujours le recordman du programme.

Dans une interview qu'il a accordée à Gala, Eric s'est confié sur son parcours dans "Les 12 coups de midi". Il est notamment revenu sur les coulisses de son inscription au jeu de Jean-Luc Reichmann. "Ça faisaient des années qu'on m'encourageait à m'inscrire à une émission de culture. C'est ma grande fille, Candice, qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit : 'Tu devrais t'inscrire aux '12 coups de midi'. Elle est cultivée et aime bien me poser des questions (...) J'ai vu qu'il y avait des sélections à Lorient donc j'y suis allé et puis ça s'est enchaîné", a-t-il raconté.

Un soutien qui compte

Dans ce même entretien, Eric a évoqué le soutien qu'il reçoit de sa femme et de leurs filles, Candice et Justine (16 et 7 ans et demi). Une présence importante pour le champion des "12 coups de midi". "Elles m'encouragent (...) De la part de mon aînée, j'ai beaucoup d'encouragement et de soutien. Ma femme a pris quelques congés pour me soutenir. Comme les émissions sont assez condensées, elle n'en a pas pris tant que ça, mais elle a quand même été absente une ou deux semaines", a-t-il confié.

En mars dernier, à Télé Star, Eric avait confié ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je vais déménager ou agrandir la maison, offrir quelques voyages à ma famille et surtout assurer les études de mes filles. C'est l'essentiel pour moi", disait-il. Un projet toujours d'actualité, comme il l'a confié à Gala. "Ma fille s'orienterait plutôt vers la psychologie, d'après ce que j'ai compris de ses derniers projets. Elle est très forte en sciences, mais aussi en lettres, elle peut donc envisager n'importe quel type de carrière. Pour l'instant, ce qui lui plaît, c'est la psychologie. Concernant la petite, elle n'a que sept ans et demi et est encore insouciante pour l'instant", a-t-il confié.

Par Clara P