Les 12 coups de midi : Eric parle de la mort tragique de son père

Depuis plusieurs, un nouveau candidat truste la première place dans l’émission "Les 12 coups de midi". Il s’agit d’Eric. Ce père de famille originaire de Bretagne a déjà amassé la coquette somme de à 168 311 euros. Âgé de 45 ans, il a été inscrit à l’émission par ses filles Candice et Justine. Sur le plateau, il est encouragé par sa femme, Stéphanie avec laquelle il vit une belle histoire d’amour depuis 26 ans. Mais derrière ce bonheur, Eric cache une histoire tragique : la mort de son papa.

"Il aurait été très fier"

Ce vendredi 27 décembre, il a accepté d’en dire plus et de répondre aux questions de l’animateur Jean-Luc Reichmann. Il avait 7 ans lors du décès de son père. Une tragédie qui l’a rapproché de ses deux sœurs. "Elles sont très fières. Elles m’envoient des messages d’encouragement. Elles me disent que si mon père avait vu ça, il aurait été très fier et c’est ce qui me touche le plus", a-t-il déclaré visiblement très ému. Sa mère a élevé toute seule les trois enfants. Elle a continué à travailler dans un restaurant de Lorient et c’est bien souvent Annie, une de ses filles, qui s’occupait d’Eric.

Ce n’est pas la première fois qu’un invité raconte une histoire très personnelle. Ainsi Camille qui a été éliminée le 8 décembre a-t-elle confié à l’animateur être atteinte d’un cancer. A 24 ans, elle a révélé être atteinte d’une forme de cancer incurable. La jeune femme qui se bat contre la maladie depuis l’âge de 8 ans a ému le public et les téléspectateurs de l’émission. "Six organes sont touchés et j’ai entamé un traitement très lourd par chimiothérapie pour retarder au maximum l’évolution de la maladie. Mais les tumeurs ne disparaîtront jamais. En moyenne, avec ce traitement, l’espérance de vie est de 2 à 3 ans", a-t-elle témoigné devant les caméras. Malgré tout, elle garde espoir et continue de vivre. Jusqu’au bout. Un incroyable message d’espoir pour tous ceux qui sont malades.

