Les 12 coups de midi - Eric : pourquoi il n'a pas pu profiter de certains cadeaux

C'est une semaine un peu spéciale que Jean-Luc Reichmann vit à travers "Les 12 coups de midi". En effet, son émission fête ses dix ans. Pour l'occasion, la production a réuni les plus grands maîtres de midi de l'émission, dont Eric. Ce dernier a fait son arrivée dans le jeu en novembre dernier, un mois après l'élimination de Paul. Et pendant des mois, il a enchaîné les victoires. De plus, il a battu deux records. Le premier, en dépassant Paul au classement des meilleurs maîtres de midi, le reléguant en troisième position. Le deuxième en détrônant Christian Quesada de sa première place, position qu'il détenait depuis 2017, date à laquelle il avait été éliminé.

Le 19 juin dernier, tout s'est arrêté pour Eric. En effet, le Breton a été éliminé par Colas, un jeune analyste financier de 28 ans. Avec ses 199 participations et sa cagnotte à plus de 900 000 euros, le candidat est LE plus grand maître de midi de tous les temps. Mais le retour à une vie normale a été compliqué, comme il l'a confié en début de semaine dans "Les 12 coups de midi, le combat des maîtres". "J'évite de sortir de chez moi et tout va bien. Sinon, il y a les flashs des photographes sans arrêt", a-t-il dit.

Des annulations en série

Vendredi 3 juillet, Eric a participé au cinquième et avant-dernier duel des "12 coups de midi, le combat des maîtres". Avant d'affronter ses concurrents, le Breton est revenu sur son rapport à la médiatisation. "Il y a des tas de choses qui ont changé, la sortie de l'anonymat... On ne peut plus mettre un pied dans la rue sans être sollicité. Je le vis bien parce que dans la rue, c'est toujours bienveillant et sympathique (...) Sur les réseaux, il y a un petit peu de tout, on ne peut pas plaire à tout le monde", a-t-il confié.

Il en a ensuite dit plus sur les cadeaux qu'il a remportés à la suite de sa participation aux "12 coups de midi". Ce dernier n'a pas pu en utiliser certains, à cause d'annulations en série, coronavirus oblige. "Je ne désespère pas de partir un jour avec les voyages que j'ai gagné", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "J'avais gagné un voyage à Venise, il est tombé à l'eau. J'étais invité à un Grand Prix de Formule 1 qui a été annulé. Je devais assister à un match de rugby qui vraisemblablement n'aura pas lieu". Mais le Breton ne désespère pas de partir un jour, lui qui n'a jamais pris l'avion. "J'ai gagné un voyage en Irlande. Là, j'ai jusqu'au 31 octobre pour le faire", a-t-il conclu.

Par Clara P