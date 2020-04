Les 12 coups de midi - Eric : pourquoi il veut absolument battre Christian Quesada

En novembre dernier - un mois après l'élimination de Paul dans "Les 12 coups de midi" - les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Eric, un nouveau candidat originaire de Bretagne. Depuis son arrivée dans le jeu présenté depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann, le champion enchaîne les victoires, et les records.

En effet, mardi 21 avril, sa performance a été davantage saluée que d'habitude car il est parvenu à dépasser Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission. En effet, Eric a détrôné le jeune étudiant en le reléguant à la troisième marche du podium. "Ça a été une grande fierté", a-t-il confié dans une interview à Télé-Loisirs. "Et puis, j'ai eu le petit appel de Paul. Il a une attitude de sage. Il m'a prodigué beaucoup de conseils et d'encouragements. Il a été bienveillant. Et ça m'a fait chaud au coeur", a-t-il poursuivi.

"Je vois juste la place qu'il occupe"

Si Eric est parvenu à se hisser à la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi des "12 coups de midi", il n'a pas encore battu le record du candidat numéro 1 sur la liste, à savoir Christian Quesada. Et il va lui falloir encore du temps pour espérer le battre. Avec 193 participations et une cagnotte s'élevant à 809 392 euros, celui qui a été condamné à trois ans de prison est encore loin devant.

Mais pas question pour Eric de s'avouer vaincu, loin de là. "Ce qui m'intéresse, c'est la première place. J'aimerais bien non pas effacer le premier nom, mais le reléguer à la deuxième place. Je ne me soucis pas de lui. Son destin ne m'appartient pas. Je vois juste la place qu'il occupe. Ce serait dommage qu'une telle émission garde comme premier un tel personnage, si toutefois les faits avérés sont exacts (depuis Christian Quesada a été condamné ndlr). Il sera impossible à effacer. Mais qu'il ne soit plus à la première place, ce serait pour moi une bonne chose", a-t-il dit à Télé-Loisirs.

Par Clara P