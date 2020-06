Les 12 coups de midi - Eric : pourquoi sa participation n’a pas fait l’unanimité

En novembre dernier, un mois après l'élimination de Paul dans "Les 12 coups de midi", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Tout au long de son parcours, il a pu compter sur le soutien de sa femme, Stéphanie et sur celui de ses deux filles, Candice et Justine. Avec ses victoires, le champion a prouvé qu'il était détenteur de nombreuses connaissances. Il est aussi parvenu à battre des records dans l'émission, notamment lorsqu'il a dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi, le reléguant à la troisième marche du podium.

Mais ce n'est pas tout. Eric a ajouté deux autres records à son palmarès. Le premier, lorsqu'il a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada. Le second, lorsqu'il l'a détrôné de sa première place au classement des meilleurs champions des "12 coups de midi". Un objectif qu'il s'était fixé depuis longtemps, et qu'il s'est félicité d'avoir réalisé. "C'est une grande satisfaction. D'autant que la première place n'était pas très bien occupée. Ça m'a fait doublement plaisir de passer devant", confiait-il à Télé-Loisirs.

Des réponses apprises par coeur ?

Le parcours d'Eric dans "Les 12 coups de midi" n'a pas été un long fleuve tranquille. En effet, sa participation a parfois fait grincer des dents. Peu de temps avant de dépasser Paul au classement des meilleurs maîtres de midi, le Breton avait été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Des internautes avaient alors soupçonné la production de l'aider dans le jeu avec des questions faciles dans un seul but : détrôner Christian Quesada. Ainsi, plusieurs questions posées au champion avaient été pointées du doigt par certains internautes qui les jugeaient trop simples.

Des accusations de tricherie ont aussi vu le jour, ce qui a beaucoup affecté Eric. "Ce qui m'a fait de la peine, c'est quand on m'accuse de tricher, qu'on me soupçonne d'apprendre les réponses par coeur avant, ce genre de trucs, ou qu'il y a quelque chose d'écrit sur mon écran", disait-il à Gala. Eric a aussi régulièrement été la cible de critiques 2.0, notamment sur sa personnalité jugé trop effacée lorsqu'il a fait ses premiers pas dans l'émission. "L'anonymat permet à certains de se lâcher... On en prend plein la figure sans rien demander à personne. Ça, c'est dur à gérer", confiait-il le 8 juin dernier au Parisien.

