Les 12 coups de midi : Éric pourra-t-il être présent pour la reprise des tournages ?

Bientôt le retour des inédits pour "Les 12 coups de midi". Jean-Luc Reichmann a annoncé fin avril que les tournages allaient bientôt reprendre. Vraisemblablement, les nouvelles émissions pourront être tournées dès le 11 mai mais dans des conditions particulières. L’équipe de production va devoir s’adapter aux gestes barrière à respecter. Si le déconfinement est prévu pour le 11 mai, le gouvernement a indiqué qu’il serait interdit de se déplacer à plus de 100 kilomètres de son domicile excepté "motif impérieux". Est-ce que participer à un tournage d’émission télé sera un motif suffisant pour se déplacer ? Car la venue d’Éric, actuel gagnant des "12 coups de midi", risque d’être très compliquée.

Des tournages bouleversés à cause du coronavirus

En effet, l’actuel numéro deux de l’émission est confiné en Bretagne, bien loin du lieu de tournage qui se trouve en région parisienne, à la Plainte Saint-Denis. Alors que les fans s’inquiètent de sa possible non-venue, Isabelle Morini-Bosc a apporté des éléments de réponse sur RTL lundi 4 mai. "Jean-Luc Reichmann espère reprendre Les 12 coups de midi, seul son champion viendra de Bretagne avec une dérogation. Logé sur zone jusqu’à ce que défaite s’ensuive", révèle la journaliste. Éric est actuellement deuxième sur le podium des grands maîtres de midi. Avant la crise sanitaire et le confinement, le Breton avait remporté 160 manches et gagné 811 744 euros. Il devançait alors Christian Quesada en termes de gains. Celui qui a été condamné pour pédopornographie reste pour l’instant le grand maître de midi. Ne reste plus que 34 victoires à décrocher pour Éric…

Par Non Stop People TV