Les 12 coups de midi : Eric proche du record de Paul, cette avance qu'il a déjà sur lui

Un mois après l'élimination de Paul survenue en octobre dernier, un nouveau champion a pris place dans "Les 12 coups de midi". Il s'agit d'Eric, un père de famille marié originaire de Bretagne. Dans une interview qu'il a accordée à Télé Star, le maître de midi s'est confié sur sa participation à l'émission, plus précisément sur sa cagnotte. Que compte-t-il faire de ses gains ? "Je vais déménager ou agrandir la maison, offrir quelques voyages à ma famille et surtout assurer les études de mes filles. C'est l'essentiel pour moi", confiait-il.

Pour le moment, Eric se trouve à la troisième place des meilleurs maîtres de midi de l'émission, derrière Paul et Christian Quesada, le recordman du jeu de TF1. "Je prends les émissions les unes après les autres. Je vise son record (NDLR, celui de Paul), mais sans pour autant me mettre une pression démentielle", expliquait-il à nos confrères.

705 241 euros de gains pour Eric

Au fil des émissions, Eric se rapproche du record de Paul. En effet, lundi 6 avril, il a participé pour la 138e fois aux "12 coups de midi". Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 705 241 euros. Si le breton est parvenu à dépasser les gains remportés par Paul lors de sa participation (NDLR, le jeune étudiant avait empoché la somme de 691 522 euros), il ne l'a pas encore dépassé dans le classement des meilleurs maîtres de midi.

En effet, il lui faut encore 16 participations pour battre son record, et ainsi comptabiliser 154 participations (contre 153 pour Paul). Ce classement tient donc compte du nombre de participations et non de la cagnotte. Si Eric vise le record de Paul, il va devoir encore un peu patienter.

Par Clara P