Les 12 coups de midi - Eric : que compte-t-il faire de ses gains ?

Dans une vidéo qu'il a postée lundi 23 mars sur Instagram, Jean-Luc Reichmann s'est exprimé sur l'épidémie de coronavirus qui touche l'Europe depuis plusieurs semaines. "C'était juste pour vous souhaiter une bonne journée, un bon courage. Surtout, essayez de bien rester chez vous parce que là, ça va commencer à être un peu difficile", a-t-il dit.

Il a ensuite commenté les bonnes audiences réalisées par "Les 12 coups de midi", l'émission qu'il présente quotidiennement sur TF1. "Dimanche, à midi (...) On a fait un pic à 7 millions de téléspectateurs, donc ça veut dire que vous restez chez vous, et en plus, vous nous regardez. On est très, très, très heureux pour l'instant, ça continue bien, mais surtout, continuez à être confinés chez vous. On ne lâche rien", a-t-il continué.

Christian Quesada dans sa "ligne de mire"

Un mois après l'élimination de Paul survenue en octobre dernier, un nouveau maître de midi a pris place dans "Les 12 coups de midi". Il s'agit d'Eric, un candidat originaire de Bretagne, marié et père de deux filles. Lundi 23 mars, il a participé pour la 126e fois à l'émission. Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 643 641 euros. À Télé Star, il a confié ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je vais déménager ou agrandir la maison, offrir quelques voyages à ma famille et surtout assurer les études de mes filles. C'est l'essentiel pour moi", a-t-il dit.

Pour le moment, Eric se trouve à la troisième place des meilleurs maîtres de midi de l'émission, derrière Paul et Christian Quesada, le recordman de l'émission. "Je prends les émissions les unes après les autres. Je vise son record (NDLR, celui de Paul), mais sans pour autant me mettre une pression démentielle", a-t-il poursuivi. Et si Paul n'est pas parvenu à battre Christian Quesada, Eric compte bien le faire. "Je l'ai en ligne de mire, même si c'est encore très loin. J'aimerais bien le déloger de sa première place", a-t-il conclu.

