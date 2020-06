Les 12 coups de midi : Eric réagit aux critiques sur un traitement de faveur

En pause pendant le confinement, le jeu animé par Jean-Luc Reichmann "Les 12 coups de midi" a fait son retour dès le début du déconfinement, le 11 mai dernier. L'animateur et les téléspectateurs ont pu retrouver l’imbattable Maître de midi, Eric. Présent depuis novembre dernier, le candidat est en passe de détrôner Christian Quesada, plus grand champion du jeu avec 193 participations. Alors qu'à cette période les déplacements n'étaient pas autorisés au-delà de 100 kilomètres depuis son domicile, le Breton a pu rejoindre Paris avec une dérogation. Ce qui lui a de nouveau valu des critiques de la part des internautes.

"J'ai compris que ça ait pu paraître injuste"

Le candidat qui ne cesse de faire ses preuves dans le jeu, a réagi auprès de Gala sur les accusations d'un traitement de faveur. "J'ai compris que ça ait pu paraître injuste", a assuré Eric avant d'expliquer : "Mais j’ai eu une dérogation qui n’avait rien de 'spécial' et qui comportait un motif que tout le monde aurait pu cocher". Régulièrement cible des critiques, Eric a confié auprès du Parisien : "L'anonymat permet à certains de se lâcher... On en prend plein la figure sans rien demander à personne. Ça c'est dur à gérer". A l'inverse, le candidat croise des gens "bienveillants" dans la rue. Mais les commentaires négatifs ont surtout "affecté ses proches", a-t-il assuré auprès de Gala : "Ces critiques affectent plutôt ma famille. Moi personnellement, ça ne me touche pas".

Par Marie Merlet