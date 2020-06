Les 12 coups de midi : Éric tacle Christian Quesada

De nombreux téléspectateurs attendaient ce moment avec impatience. Éric enchaînait les victoires depuis plusieurs semaines maintenant et allait battre le dernier champion en titre Christian Quesada. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette victoire était très attendue, aussi bien pour le spectacle que pour le côté symbolique. Christian Quesada, condamné début avril à trois ans de prison, marquait malgré tout l'émission par son record indétrônable. C'est désormais chose faite. Ce samedi 13 juin, Éric vient de battre officiellement Christian Quesada en gain mais également en nombre de victoires, faisant de lui le plus grand maître de midi. Et cette victoire arrachée à son concurrent le satisfait énormément, d'autant plus qu'il ne le portait pas dans son coeur.

"quelqu'un de peu respectable"

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Éric, victime de nombreuses critiques, s'est confié sur ce nouveau titre et ne mâche pas ses mots envers l'ancien maître de midi. "Plusieurs fois, j’ai eu peur de rater la dernière marche et d’échouer à quelques victoires… Mais finalement, tout s’est bien passé. Rien n’est jamais acquis dans ce jeu. On peut très bien s’effondrer, même sur une question facile". Selon lui, il a rendu un grand service au fan du jeu, mais également à la production : "Ça permettait de passer devant quelqu’un de peu respectable.(...) Au moins, ce n’est plus la première personne dans le classement. C’est une grande satisfaction pour moi, mais j’imagine que ça l’est aussi pour de nombreux téléspectateurs. Beaucoup de monde attendait ça, je pense".

Par J.F.