Les 12 coups de midi - Eric : une élimination voulue ?

En novembre dernier, un mois après l'élimination de Paul, un nouveau candidat a débarqué sur le plateau des "12 coups de midi. Il s'agit d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne. Depuis son arrivée dans le jeu phare de TF1, le champion enchaîne les victoires, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. À chaque début d'émission, Jean-Luc Reichmann lui demande de se confier davantage sur son quotidien et sur ses proches. Ainsi, le public a appris qu'il était marié à Stéphanie, une sécrétaire médicale travaillant dans un hôpital de Lorient. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux filles, Candice et Justine.

En avril dernier, Eric a réalisé un premier record, celui de dépasser Paul au classement des meilleurs champions des "12 coups de midi", le reléguant à la troisième marche du podium. Dans la foulée, il a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada. Son objectif principal ensuite était de le détrôner de sa première place. Un défi qu'il a relevé le 13 juin dernier, devenant le plus grand maître de midi de tous les temps. "J'ai attendu ce moment depuis longtemps, depuis que j'ai dépassé Paul, j'y pense. Là, on y arrive, une grande émotion et un grand soulagement", disait-il sur le plateau de l'émission.

Une mauvaise réponse "exprès" ?

En mai dernier, une rumeur a laissé entendre qu'Eric allait être éliminé des "12 coups de midi" ce vendredi 19 juin. Même l'identité de celui qui aurait réussi à le battre a été dévoilée. Il s'agirait d'un jeune étudiant de 21 ans prénommé Reynald. Ce dernier aurait provoqué le champion en duel. Ce dernier aurait été éliminé en donnant une mauvaise réponse à une question sur le thème des "produits laitiers".

Si cette élimination n'a en aucun cas été commentée par TF1 et les équipes des "12 coups de midi", une nouvelle rumeur a vu le jour sur la Toile. En effet, le compte YouTube "Chasseur d'étoile" a laissé entendre qu'Eric aurait fait exprès de perdre. "J'ai eu encore un message qui m'a dit qu'il semblerait qu'Eric aurait fait exprès d'être éliminé parce qu'il en aurait eu un peu marre. Je sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, il ne gagnait pas grand chose", a dit l'administrateur de la page. Une nouvelle rumeur qui reste à vérifier.

Par Clara P