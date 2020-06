Les 12 coups de midi : Eric va-t-il trouver l'étoile mystérieuse avant sa supposée élimination ?

Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des "12 coups de midi", émission qu'il présente quotidiennement sur TF1. Avec le confinement, le tournage des inédits a été suspendu. Ce n'est que le 11 mai dernier, date du déconfinement, que les équipes ont pu reprendre le travail, tout en respectant de nouvelles règles, coronavirus oblige. Ainsi, il n'y a plus de public et la distanciation sociale est de mise. Dans une vidéo qu'il avait dévoilée le jour de la reprise, Jean-Luc Reichmann avait partagé ses retrouvailles avec Eric, l'actuel champion des "12 coups de midi".

Depuis novembre dernier, date à laquelle il a débarqué sur le plateau, le candidat enchaîne les victoires et les records. En avril dernier, il a détrôné Paul de sa deuxième place au classement des meilleurs maîtres de midi. Puis quelques jours plus tard, il a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada. Il ne lui restait plus qu'un seul objectif : prendre sa place de numéro un dans le classement des champions.

Une étoile mystérieuse bientôt trouvée ?

Le 13 juin dernier, Eric est parvenu à se hisser à la première place du classement, devenant le plus grand maître de tous les temps des "12 coups de midi". Mais des rumeurs ont laissé entendre qu'il serait éliminé ce vendredi 19 juin. De plus, l'identité de celui qui serait parvenu à le battre a été dévoilée. Il s'agirait d'un étudiant infirmier de 21 ans prénommé Reynald. Si la rumeur s'avère exacte, Eric quitterait le jeu de TF1 lors de sa 199e participation.

En attendant, il est toujours dans la course. Mais depuis quelques jours, il ne parvient pas à trouver l'étoile mystérieuse. Va-t-il la trouver avant sa supposée élimination ? Dans une nouvelle vidéo postée sur YouTube, l'administrateur de la page "Chasseur d'étoile" a donné son avis sur la question. "Normalement, Eric est éliminé le 19 juin. Je ne pense pas qu'il va trouver l'étoile mystérieuse", a-t-il dit.

