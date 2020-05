Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichman a-t-il spoilé le programme ?

Cela faisait plusieurs semaines que l'émission Les 12 coups de midi était à l'arrêt. TF1 ne diffusait que des anciens épisodes, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui ont pu revoir Paul, leur chouchou. Après des semaines de rediffusion, Jean-Luc Reichmann a annoncé être enfin de retour en plateau. Les règles sont très strictes afin d'assurer au maximum la sécurité de tous. Dans une interview accordée au Parisien, le présentateur s'était exprimé sur cette nouvelle formule. "Tout est sous contrôle et sous haute surveillance pour respecter les règles sanitaires, les gestes barrières. L'équipe est plus que limitée : nous sommes à 50% des effectifs habituels. Les gens présents sur le plateau ne côtoient pas ceux qui sont en régie. Tout le monde porte des masques, dispose de gel hydroalcoolique".

les internautes furieux !

Pas mécontent d'être de retour en tournage, Jean-Luc Reichmann a posté une vidéo sur son compte Instagram. Sur cette dernière, l'animateur fait le tour du plateau, fleuri et les membres du staff lâchent des "bonne fête maman", ce qui laisse à penser que l'équipe tourne l'épisode spécial fête des mères. Mais un détail a particulièrement intrigué les internautes. Sur les pupitres, on voit les prénoms "Hugo, Valérie, Joachim et Eva". Mais pas d'Éric, maître de midi. Il n'en fallait pas moins pour créer la panique sur Instagram. Les commentaires ont donc été extrêmement nombreux sous la vidéo de la part de fans, inquiets : "C’est moi ou Eric n’est plus inscrit sur les pupitres ? ", "Ah chouette Eric est éliminé avant la fête des mères, son nom des pupitres a disparu. Amen !" Ou encore "merci du spoiler y'a plus écrit Éric sur le pupitre MAIS HUGO ! Moi qui suis un fidèle de l'émission, je suis très déçu de vous Jean-Luc !" L'animateur n'a pas encore réagi.

Par J.F.