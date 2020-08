Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann annonce une triste nouvelle aux fans de l’émission

En juin dernier, "Les 12 coups de midi" a été sacré jeu télévisé préféré des Français. Une nouvelle qui a largement réjoui Jean-Luc Reichmann, aux commandes de ce divertissement depuis dix ans déjà ! Le jeu proposé tous les midis sur TF1 passionne les téléspectateurs. Jeudi 20 août, ils ont vibré une fois de plus. En effet, Caroline – maître de midi – a enfin découvert l’étoile mystérieuse après plusieurs tentatives infructueuses. Elle élève ainsi sa cagnotte à plus de 160 000 euros ! Mais si le jeu passionne autant les téléspectateurs, Jean-Luc Reichamnn a dû leur annoncer une mauvaise nouvelle dimanche 23 août sur Instagram…

Une décision prise pour protéger le public

Et elle concerne le public présent pendant les enregistrements. En légende d’une photo de lui en plateau, le sourire aux lèvres, Jean-Luc Reichmann écrit : "La décision est prise… Par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau des ’12 coups de midi’". Une décision qui vise à protéger les personnes présentes dans le public alors que l’épidémie de coronavirus n’est pas éradiquée. L’animateur fait part de sa peine. "J’en suis très triste, mais cela ne m’empêchera en rien d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20ème année à vos côtés chaque midi… Sur TF1 bien sûr !" Alors qu’il va fêter sa vingtième saison sur TF1, Jean-Luc Reichmann s’est confié le 13 aout sur les rumeurs qui évoquaient son départ de la chaîne. Et il les a démenties sur Twitter pour le plus grand bonheur de ses fans.

Par Valentine V.