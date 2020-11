Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann dévoile son candidat préféré

L'émission "Les 12 Coups de Midi" a été lancée pour la première fois en juin 2010. Voilà donc dix ans que nous retrouvons chaque midi Jean-Luc Reichmann et son équipe, pour pimenter la pause déjeuner avec une série de questions de culture générale et quelques questions liées à l'actualité. Si en ce moment c'est Léo qui rafle tout sur son passage, le célèbre programme a vu passer plusieurs incroyables candidats. On pense à Eric, le plus grand gagnant du jeu récemment reparti avec 921 316€ de gains en 199 participations, mais aussi à Paul, 20 ans au moment de sa participation, qui a remporté 691 522€ en 153 participations.



On peut également citer Véronique et ses 447 226€ gagnés en 100 émissions, Xavier qui a gagné 335 856 euros en 76 participations ou Cyrille 356 186 euros en 71 participations.

Jean-Luc Reichmann dévoile le nom de son candidat favori

Fier d'avoir contribué à leur ascension, Jean-Luc Reichmann se livre sans fard sur ces derniers. Ce lundi 9 novembre, le présentateur de 60 ans a en effet relayé la photo d'une interview récemment accordée à la journaliste médias Emilie Lopez. "Parmi tous les candidats que vous avez vu défiler, lequel à votre préférence ?" lui demande-t-elle.



Et Jean-Luc Reichmann de répondre : "J’éprouve beaucoup de tendresse pour Xavier", a-t-il avancé avant de s'expliquer : "Il n’a jamais été battu, et il a décidé lui-même d’arrêter l’émission parce qu’il avait trouvé un boulot. Xavier possède une culture phénoménale, il est bosseur, c’est une belle personne qui a des valeurs à la fois familiales et de travail". On sait aussi que Jean-Luc Reichmann est resté très proche de Paul, qui a repris sa vie d'étudiant à Bordeaux".

Par E.S.