Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann fait une émouvante surprise à Eric

Moment d'émotion dans les "12 coups de midi" ce samedi 11 février. Actuel maître de midi depuis le 21 novembre 2019, Eric a noué une complicité avec Jean-Luc Reichmann au fil des semaines. Pour sa 83ème participation au jeu, le candidat entré dans le top 4 des plus grands champions, a fêté son anniversaire. A l'occasion des 46 ans d'Eric auquel il s'est attaché, l'animateur lui a réservé une touchante surprise. Alors que l'épouse du candidat n'a pu être présente, elle a fait remettre une lettre pour être auprès de lui avec ses deux filles. Avant de débuter les questions, Eric ne s'attendait pas à débuter l'émission en pleurs.

Une touchante déclaration

Déjà ému en découvrant les mots de sa femme et de ses enfants, Eric a craqué lorsque Jean-Luc Reichmann a lu le passage de sa fille Candice. "Trêve de plaisanterie, je voulais que tu saches que je suis très fière de toi mais que ça n’a rien à voir avec ton succès dans l’émission car cela n’est qu’une infime partie de mon admiration. Je suis fière que tu sois mon père parce que tu es doux, sensible, drôle, intelligent et surtout, tu es juste. Papa, tu m’as transmis des valeurs que je chéris. À tes côtés et à ceux de tous les gens que j’aime, j’ai appris le respect, la patience, la tolérance, l’altruisme et mille autres vertus pour lesquelles je t’admire", a écrit la jeune fille de 15 ans. "Quand je te regarde à travers l’écran, je ne vois pas qu’un homme brillant et cultivé, non, je vois mon papa, mon père, qui est bien plus que cela. Alors bon courage pour tes prochaines émissions, mais n’oublie surtout pas que je t’aime fort", a-t-elle poursuivi dans son émouvante déclaration. Devant les applaudissements du public et Jean-Luc Reichmann très ému, le maître de midi n'a pas pu retenir ses larmes.

Par Marie Merlet