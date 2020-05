Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann touche le gros lot grâce au jeu

C'est sans aucun doute LE jeu qui cartonne sur TF1. Depuis plusieurs années maintenant, Jean-Luc Reichmann est présent chaque midi sur la première chaîne avec le programme Les 12 coups de midi qui fait son grand retour en plateau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois, c'est un succès. Certains midi, le jeu rassemble parfois jusqu'à 4 millions de téléspectateurs, un record !

Et le programme lui rapporte beaucoup d'argent. En effet, c'est sa société de production qui le vend à TF1. Et selon le magazine Capital, Jean-Luc Reichmann viendrait de vendre sa société Jereluc à Endemol pour 11 millions d'euros.

Jackpot pour jean-luc reichmann

"Le prix de la cession s’élève à 10,9 millions d’euros. Endemol récupère donc la part du chiffre d’affaires jusqu’à présent reçue par Jereluc, et simplifie donc le schéma de production des Douze coups de midi. Ce rachat permet aussi à Endemol de s’assurer que Jean-Luc Reichmann continue à présenter le jeu jusqu’à la fin du contrat en cours, c’est-à-dire jusqu’à mi-2021" révèle le magazine économique.

En 2008, l'animateur qui a dévoilé les premières images du retour en plateau, avait déjà vendu à Endemol sa société Formidooble qui produisait le jeu Attention à la marche. Producteur et businessman, il semblerait que Jean-Luc Reichmann ait déjà créé une nouvelle société de production, baptisée Jereluc Two, comme l'annonce Capital.

Par J.F.